Хочу на пенсию: как посчитать вашу пенсию в Башкирии

Дело в том, что есть другое понятие — повышающий коэффициент (ПК). Это то, во сколько раз увеличится то самое значение ПВБ. В 2023 году ПК составил 2,3. Если по прогнозам правительства в 2023 году средняя зарплата должна была быть 69 тыс. 452 рубля, то получаем следующее значение ПВБ: 69 тыс. 452 рубля умножаем на 12 месяцев и умножаем на 2,3 (значение ПК). В итоге округлённо получаем сумму 1 млн. 917 тыс. рублей — это и есть та самая ПВБ. Если вы хотите получать за год 10 пенсионных коэффициентов, то вы должны получать в год сумму ПВБ или выше её. То есть, ваша зарплата в месяц должна была быть не меньше 1 917 000 рублей / 12 месяцев = 159 тыс. 750 рублей. Благодаря этому вы бы получали 10 пенсионных коэффициентов, которые приносили бы дополнительные 1237,70 рублей.