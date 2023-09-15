Хочу на пенсию: как посчитать вашу пенсию в Башкирии

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Сколько бы ни было вам лет, никогда не рано задуматься о будущем. Например, о том, как обеспечить себе безбедную старость.
Мы спросили у специалистов Социального фонда (СФР), как рассчитывается пенсия, кто на неё может рассчитывать и будет ли пенсия у тех, кто не отработал ни дня.
Страховая пенсия — это вид социального обеспечения, получаемого гражданами в трёх случаях: по старости, потере кормильца и инвалидности.
Старость — это возраст, в котором, по мнению государства, человек уже не может обеспечивать себя, работая и получая зарплату. Поэтому он может рассчитывать на средства, накопленные им за всю трудовую деятельность в виде страховых взносов. Важно понимать, что пенсии — это не адресная помощь и не «бонус» от государства, а честно заработанные деньги.
После пенсионной реформы 2018 года женщины достигают этого возраста в 60 лет, мужчины — в 65. В 2024 году на пенсию смогут уйти женщины 58 лет, а мужчины — 63 лет.
Но чтобы получать пенсию, недостаточно дожить до пенсионного возраста. Для этого необходим страховой стаж не менее 15 лет, а также наличие минимальной суммы пенсионных коэффициентов (баллов) — не менее 28,2 в 2024 году.
Со страховым стажем всё понятно — это период вашего официального трудоустройства (записанный в трудовую книжку). С пенсионными коэффициентами дела обстоят сложнее — они зависят от страховых взносов, которые вы лично или ваш работодатель вносил в Социальный фонд на протяжении трудовой деятельности. Чем больше зарплата, тем больше количество коэффициентов. Тем выше и вероятность получения страховой пенсии по достижении пенсионного возраста, и её размер.
Например, с 1 января 2023 года 1 пенсионный коэффициент «приносил» в пенсионную копилку 123 рубля 77 копеек. Значит, если набрано минимальное количество баллов — 28,2, — то можно рассчитать, сколько они принесут в денежном выражении: 28,2 умножаем на 123,77, получаем 3 490,31 рублей. Эта сумма прибавляется к фиксированной части пенсии - 7 567,33 рублей в 2023 году (в сумме получается 11 тысяч 57 рублей 64 копейки). Если сумма получится ниже прожиточного минимума, пенсионер имеет право на доплату.
Но как узнать, какой у вас будет коэффициент при выходе на пенсию? — Допустим, ваша средняя зарплата — 40 тыс. рублей в месяц. Значит, в год она будет в 12 раз больше — 480 тыс. рублей.
При этом есть определённый предел — «Предельная взносооблагаемая база» (ПВБ) — до которой работодатель будет делать взносы в 30% в Социальный фонд. ПВБ рассчитывается исходя из средней зарплаты в месяц, умноженной на год и на «повышающий коэффициент», о котором поговорим ниже. Однако вскоре мы увидим, что слишком высокое значение ПВБ отрицательно влияет на граждан.
Дело в том, что есть другое понятие — повышающий коэффициент (ПК). Это то, во сколько раз увеличится то самое значение ПВБ. В 2023 году ПК составил 2,3. Если по прогнозам правительства в 2023 году средняя зарплата должна была быть 69 тыс. 452 рубля, то получаем следующее значение ПВБ: 69 тыс. 452 рубля умножаем на 12 месяцев и умножаем на 2,3 (значение ПК). В итоге округлённо получаем сумму 1 млн. 917 тыс. рублей — это и есть та самая ПВБ. Если вы хотите получать за год 10 пенсионных коэффициентов, то вы должны получать в год сумму ПВБ или выше её. То есть, ваша зарплата в месяц должна была быть не меньше 1 917 000 рублей / 12 месяцев = 159 тыс. 750 рублей. Благодаря этому вы бы получали 10 пенсионных коэффициентов, которые приносили бы дополнительные 1237,70 рублей.
Теперь мы увидели, что рост и высокий уровень ПВБ обесценивают ваши коэффициенты — то есть, эти 10 баллов было бы проще получить, если бы ПВБ был меньше. Но даже если вы зарабатываете больше необходимой суммы — например, 200 тыс. рублей, а не 159 тыс. 750, — всё равно вы не получите больше 10 баллов — это фиксированный показатель.
Однако, продолжим расчёты. Мы узнали годовую зарплату — 480 тыс. рублей. Мы знаем, что пенсионный коэффициент, который платит ваш работодатель, составляет 16%. Мы умножаем годовую зарплату на эти 16%, уплачиваемых работодателем в Социальный фонд — 480 тыс. рублей умножаем на 0,16. Получаем сумму — 76 тыс. 800 рублей. Теперь эту сумму нужно разделить на 16% от ПВБ, рассчитанной нами (0,16 умножаем на 1 917 000 рублей = 306 720 рублей): 76 800/306 720 = 0,25. Это значение умножается на 10 — в итоге мы получаем 2,5 баллов в год в случае, если ваша зарплата составляет 40 тыс. рублей в месяц. Однако надо понимать, что коэффициенты каждый год меняются, а значит — и значение.
Как видим, если бы база ПВБ была меньше, то ваш индивидуальный пенсионный коэффициент был бы больше, а значит — и ежемесячная прибавка к пенсии. Да и набрать суммарный коэффициент было бы проще.
О том, сколько у вас накопилось пенсионных баллов, проще узнать в отделении Социального фонда, на сайте учреждения или в личном кабинете госуслуг.
В то же время, может получиться так, что баллов к пенсионному возрасту не хватило. Тогда государство «идёт навстречу», а если быть верным — мотивирует на то, чтобы работать после пенсии (несмотря на то, что пенсионный возраст итак повысили на 5 лет). Вы не только имеете право трудиться после 60 или 65 лет, но и получаете дополнительные бонусы.
За каждый год, прошедший с того момента, когда вы могли обратиться за пенсией, но предпочли продолжить работу, добавляются т. н. «премиальные коэффициенты». Например, как объясняют в СФР, обращение за пенсией через 5 лет после достижения нужного возраста увеличивает фиксированную пенсию на 36%, а сумму индивидуальных коэффициентов — на 45%.
Но как быть в том случае, если вы никогда не работали официально? Неужели вы останетесь без пенсии?
Не всё так печально. Во-первых, есть социальная пенсия, которую будут получать все, вне зависимости от трудового стажа. Но до неё нужно дожить — до 70 лет мужчинам и до 65 лет женщинам. Её размер будет скромнее, но суммарно все выплаты от государства должны быть не ниже прожиточного минимума (при этом не должно удивлять, что у кого-то пенсия может быть ниже прожиточного минимума).
Во-вторых, даже не работая официально, можно рассчитывать на получение страховой пенсии. Для этого имеется возможность купить недостающие пенсионные коэффициенты.
В СФР есть такая функция — заключение договора софинансирования. Это значит, что вы самостоятельно, добровольно будете делать страховые взносы в Социальный фонд, тем самым повышая количество коэффициентов. Минимальная и максимальная суммы, которые можно внести в год, фиксированы.
Третий вариант — получать «баллы» за уход за недееспособными. В таком случае гражданин не должен быть официально трудоустроен, а значит не должно быть работодателя, который мог бы вносить за него страховые взносы. При этом сам гражданин, будучи самозанятым, тоже не должен вносить страховые взносы. Сумма пенсионных коэффициентов за уход за недееспособными может достигать 1,8 в год. Столько же баллов приносит срочная служба в армии.
Всего на 1 сентября в Башкирии отделением СФР обслуживается 1 млн. 136 тыс. пенсионеров. Средний размер страховая пенсии по старости составляет 20 300 рублей. Её получают 941 тыс. человек. В конце 2022 года работающими было около 180 тыс. пенсионеров.
При этом численность рабочей силы в Башкирии в прошлом году составила 1 млн. 917 тыс. человек.
Как мы убедились, размер пенсии зависит прежде всего от нас самих. Нельзя рассчитывать на то, что государству нужны высокие пенсии граждан. Наоборот, как мы могли убедиться, пенсионная система устроена таким образом, чтобы люди работали как можно дольше, если не хотят довольствоваться минимум. Но, увы, при всех стараниях перепрыгнуть выше определённого барьера не получится — даже если вы зарабатывали огромные деньги, ваш предельный коэффициент фиксирован.