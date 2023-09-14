Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В России минимальный размер оплаты труда планово повышают каждый год. Сначала показатель МРОТ был привязан к величине прожиточного минимума (ПМ), но с января 2021 года методика расчета изменилась — показатель стали рассчитывать исходя из средней заработной платы в стране. Затем, с января 2023 года, власти снова вернулись к прежней схеме. МРОТ теперь должен быть выше ПМ, а показатель прожиточного минимума должен повышаться с опережением темпов инфляции.
За последние пять лет МРОТ повысился более чем в 1,7 раза. В Уфе этот показатель выше, чем в среднем по России, за счет уральского коэффициента (15%). Кроме того, в Башкирии в конце 2022 года было подписано соглашение между правительством, профсоюзами и работодателями республики. Согласно договоренности о минимальной оплате труда, в Башкирии установлен республиканский коэффициент — 5,7%. Но действует он только для тех, кто трудится на внебюджетных предприятиях региона.
В январе 2018 года величина минимальной оплаты труда в Уфе составляла 10 912 рублей — к базовому значению прибавлялся уральский коэффициент. А с января нынешнего года показатель достиг 18 678 рублей для тех, кто работает в бюджетной сфере, а для внебюджетников — 19 743 рублей.
Таким образом, после индексации в январе 2023 года в Уфе минимальный размер оплаты труда бюджетников выросла более чем на 6%, а для работников коммерческой сферы — более чем на 12%. В целом показатель МРОТ в Уфе выше федерального значения более чем на 21% для внебюджетников и более чем на 15% — для сотрудников бюджетной сферы.
Величину минимальной оплаты труда с января 2024 года поднимут сразу на 18,5%. Соответствующее поручение дал правительству президент России Владимир Путин. Такое решение было обусловлено темпами инфляции в стране. В данный момент Минтруд РФ готовит поправки к законодательству, согласно которым федеральный показатель МРОТ с января будущего года будет установлен на уровне 19 242 рублей.
В региональном министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана отметили, что после индексации с января 2024 года величина МРОТ для бюджетников составит 22 128 рублей, для сотрудников внебюджетных предприятий и организаций Республики вырастет до 23 389 рублей.
Работодатели в Уфе по законодательству не имеют права платить сотрудникам заработную плату меньше величины МРОТ. То есть уфимцы с января 2024 года будут получать официальную зарплату не менее 22 тыс. рублей.
Это хорошая новость для низкооплачиваемых работников как бюджетной, так и внебюджетной сфер. Но большинство уфимцев считает, что повышение минимальной оплаты труда никак не повлияет на уровень их зарплат. А по мнению экспертов, показатель МРОТ с учетом инфляции в Уфе должен быть в следующем году не менее 30 — 35 тыс. рублей.
Индексация МРОТ положительно скажется на динамике увеличения пособий по уходу за ребенком, по беременности и родам, по безработице. Именно этот показатель учитывается при расчете соцвыплат.
Первый заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Юрий Мельников:
«Повышение минимального уровня заработных плат увеличивает и суммы отчислений работодателями страховых сумм за своих работников (это гарантия будущей пенсии работника и защита его от различных страховых случаев), увеличивает налоговую составляющую бюджета, ну и, конечно же, способствует повышению уровня доходов самих граждан».