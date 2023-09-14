Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

За последние пять лет МРОТ повысился более чем в 1,7 раза. В Уфе этот показатель выше, чем в среднем по России, за счет уральского коэффициента (15%). Кроме того, в Башкирии в конце 2022 года было подписано соглашение между правительством, профсоюзами и работодателями республики. Согласно договоренности о минимальной оплате труда, в Башкирии установлен республиканский коэффициент — 5,7%. Но действует он только для тех, кто трудится на внебюджетных предприятиях региона.