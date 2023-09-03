К 2030 году зарплата в Башкирии должна подняться в полтора раза. Но вырастут и цены

Однако зарплаты будут повышаться неравномерно по отраслям и районам республики. Так, предполагается, что средняя зарплата в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве поднимется до 68 080 рублей (с 39 711 рублей в этом году). В то же время, нефтяники и, например, золотодобытчики должны будут получать в среднем по 144 755,1 рублей. Почти в два раза должны вырасти зарплаты в строительстве — с 52 535 до 101 694 рублей. Самой непрестижной отраслью, думают чиновники, будет гостиничное дело и общественное питание — в 2030 официанты, администраторы, бармены и баристы должны будут жить на 52 506,70 рублей. Учителя, педагоги и преподаватели тоже не ушли далеко — обучать подрастающее поколение предстоит за 68 тысяч.