К 2030 году зарплата в Башкирии должна подняться в полтора раза. Но вырастут и цены

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
На сайте министерства труда, семьи и социальной защиты вышел проект изменений в региональную программу снижения доли населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума. По нему, к 2030 году потребительские цены в Башкирии вырастут на 25%.
В министерстве труда предполагают, что до 2030 года будут ежегодно подниматься среднедушевые доходы — по сравнению с 2023 годом, к концу отчётного периода они должны подняться на 24%.
Однако зарплаты будут повышаться неравномерно по отраслям и районам республики. Так, предполагается, что средняя зарплата в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве поднимется до 68 080 рублей (с 39 711 рублей в этом году). В то же время, нефтяники и, например, золотодобытчики должны будут получать в среднем по 144 755,1 рублей. Почти в два раза должны вырасти зарплаты в строительстве — с 52 535 до 101 694 рублей. Самой непрестижной отраслью, думают чиновники, будет гостиничное дело и общественное питание — в 2030 официанты, администраторы, бармены и баристы должны будут жить на 52 506,70 рублей. Учителя, педагоги и преподаватели тоже не ушли далеко — обучать подрастающее поколение предстоит за 68 тысяч.
Хуже всего будут зарабатывать жители Бураевского района — среднемесячная номинальная зарплата там будет всего лишь 42 101,10 рублей (рост к 2030 году — меньше 10 тысяч). Среди районов лучшая зарплата предполагается в Стерлитамакском районе — 83 739,70 рублей (рост — более, чем 30 тысяч), Учалинском — 86 252,60 рублей (рост 29 тысяч рублей) и Уфимском районе — 94 512,70 рублей (рост 26 тысяч).
Среди городов на первом месте, разумеется, должна быть Уфа с зарплатами в почти 110 тысяч (с 2023 года они должны вырасти на 50 тысяч).
В общем, средняя зарплата в Башкирии должна будет составлять 85 100 рублей по сравнению с 53 882 рублями на сегодня (по данным Росстата, в июне этого года средняя зарплата в Башкирии — 57 205 рублей). Посмотрев на разрыв по отраслям и районам Башкирии, можем налицо увидеть классическую ситуацию, когда одни едят капусту, а другие мясо, но в среднем должны получиться голубцы.
Интересно, что при всём при этом должна вырасти безработица до 3,5%. По последним данным, сегодня она составляет примерно 2,3% от общей. Не удивительно, что бизнес и власти заинтересованы в пополнении резервной армии труда.
Кроме целевых показателей, расписаны мероприятия, которые хочет проводить министерство труда. Среди них — привычные ярмарки вакансий, индексация зарплат. Также в представлениях ведомства каждый год будут создаваться тысячи новых рабочих мест. В 2030 году планируется ввести 11 895 рабочих мест. Отдельный вид деятельности — поддержка малого бизнеса.
Исходя из всех этих цифр и множества мероприятий, министерство труда планирует, что к 2030 году уровень бедности в Башкирии должен составить 6,2%. По итогам прошлого года бедных в республике было 455 тысяч 700 человек. Проект пока что не принят правительством Башкирии — его должен подписать премьер Андрей Назаров.