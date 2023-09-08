Километр дороги в Башкирии хотят отремонтировать за 57,4 млн рублей

Во время проведения капитального ремонта подрядчику предстоит целый комплекс мероприятий. Во время подготовки территории строительства нужно будет восстановить ось трассы, рекультивировать почву, демонтировать дорожные знаки и водопроводные трубы. Для устройства временной объездной дороги требуется разработка грунта и планировка земляного полотна, устройство оснований и подушек под фундаменты, вырезать кустарники и выкорчевать мелколесье.