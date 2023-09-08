Километр дороги в Башкирии хотят отремонтировать за 57,4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Управление дорожного хозяйства Башкирии хочет отремонтировать участок трассы в Кугарчинском районе. Речь идёт о дороге между Старосубхангулово и Мраково. Из республиканского бюджета планируют выделить до 57,4 млн рублей. В конкурсе участвовал одна заявка.
В обосновании закупки говорится, что большая часть суммы составят строительно-монтажные работы (до 46,9 млн рублей). Остальные затраты — пусконаладочные работы, резерв средств на непредвиденные затраты в 1,5%, иные прочие работы и затраты.
Во время проведения капитального ремонта подрядчику предстоит целый комплекс мероприятий. Во время подготовки территории строительства нужно будет восстановить ось трассы, рекультивировать почву, демонтировать дорожные знаки и водопроводные трубы. Для устройства временной объездной дороги требуется разработка грунта и планировка земляного полотна, устройство оснований и подушек под фундаменты, вырезать кустарники и выкорчевать мелколесье.
Основной этап будет содержать подготовку земельного полотна, строительство дорожной одежды, обустройство пешеходных дорожек, сооружение водосброса. Также нужно будет обустроить примыкания, съезды, перекрёстки, переустроить линии электропередач и сделать освещение автодороги.
Закончить стройку надо будет до 30 августа 2025 года.