Ремонт пяти километров дороги в Башкирии оценили в 76 млн рублей

На первом этапе подрядчику нужно будет убрать пучинообразования, отфрезеровать дорожную поверхность, покрыть дорогу битумом и обустроить обочину. Затем надо заменить бордюры на остановке, устроить покрытие и выравнивающий слой. Тоже самое предстоит сделать на примыканиях и пересечениях. В конце работ — нанесение разметки термопластиком и краской.