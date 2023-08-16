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Ремонт пяти километров дороги в Башкирии оценили в 76 млн рублей

Ремонт пяти километров дороги в Башкирии оценили в 76 млн рублей

16 августа 2023, 10:53
Фото: 1MI
На сайте госзакупок появился конкурс на ремонт дороги за 76,6 млн рублей.

За ремонт дороги «Уфа — Охлебинино» предлагают до 76,6 млн рублей. Такая сумма обозначена на сайте госзакупок. Речь идёт о пятикилометровом участке трассы в Иглинском районе. Заказчик — управление дорожного хозяйства Башкирии — хочет восстановить нормальное состояние двухполосной дороги. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.

На первом этапе подрядчику нужно будет убрать пучинообразования, отфрезеровать дорожную поверхность, покрыть дорогу битумом и обустроить обочину. Затем надо заменить бордюры на остановке, устроить покрытие и выравнивающий слой. Тоже самое предстоит сделать на примыканиях и пересечениях. В конце работ — нанесение разметки термопластиком и краской.

Самой дорогой статьёй расходов обозначено обустройство дорожной одежды за 57,5 млн рублей. Из всей суммы непосредственно на ремонт должно уйти до 58,8 млн рублей, остальная часть — НДС и доведённые лимиты.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 1 сентября. Начать работы должны с 15 мая 2024 года, закончить — к 30 сентября.

Ранее мы писали, что двухкилометровый участок дороги между Уфой и Чишмами хотят отремонтировать за 57 млн рублей.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Дороги#Госзакупки#Общество
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