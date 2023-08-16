Ремонт пяти километров дороги в Башкирии оценили в 76 млн рублей

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
За ремонт дороги «Уфа — Охлебинино» предлагают до 76,6 млн рублей. Такая сумма обозначена на сайте госзакупок. Речь идёт о пятикилометровом участке трассы в Иглинском районе. Заказчик — управление дорожного хозяйства Башкирии — хочет восстановить нормальное состояние двухполосной дороги. Деньги будут выделены из республиканского бюджета.
На первом этапе подрядчику нужно будет убрать пучинообразования, отфрезеровать дорожную поверхность, покрыть дорогу битумом и обустроить обочину. Затем надо заменить бордюры на остановке, устроить покрытие и выравнивающий слой. Тоже самое предстоит сделать на примыканиях и пересечениях. В конце работ — нанесение разметки термопластиком и краской.
Самой дорогой статьёй расходов обозначено обустройство дорожной одежды за 57,5 млн рублей. Из всей суммы непосредственно на ремонт должно уйти до 58,8 млн рублей, остальная часть — НДС и доведённые лимиты.
Заявки на участие в конкурсе принимают до 1 сентября. Начать работы должны с 15 мая 2024 года, закончить — к 30 сентября.
Ранее мы писали, что двухкилометровый участок дороги между Уфой и Чишмами хотят отремонтировать за 57 млн рублей.