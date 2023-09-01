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Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Как жителям Башкирии платить за проезд в автобусе на 13 рублей дешевле

Как жителям Башкирии платить за проезд в автобусе на 13 рублей дешевле

1 сентября 2023, 03:26
Фото: 1MI
Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.

Стало известно, что жители Башкирии с сегодняшнего дня и до конца когда смогут оплачивать проезд в общественном транспорте на 13 рублей дешевле.

По информации пресс-службы Минтранса Башкирии, для получения скидки в 8 рублей жителям необходимо загрузить в мобильный платежный сервис карту «Мир» и оплатить ею проезд.

Выгоднее на 13 рублей проезд может стать с учетом действующей скидки в 5 рублей по виртуальной банковской карте «Алга» в мобильном приложении.

#Элина Сайфранова#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Стоимость проезда
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