Как жителям Башкирии платить за проезд в автобусе на 13 рублей дешевле

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Стало известно, что жители Башкирии с сегодняшнего дня и до конца когда смогут оплачивать проезд в общественном транспорте на 13 рублей дешевле.
По информации пресс-службы Минтранса Башкирии, для получения скидки в 8 рублей жителям необходимо загрузить в мобильный платежный сервис карту «Мир» и оплатить ею проезд.
Выгоднее на 13 рублей проезд может стать с учетом действующей скидки в 5 рублей по виртуальной банковской карте «Алга» в мобильном приложении.