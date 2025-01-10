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Стоимость проезда

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2025
«У нас всё отлично — только как дожить бы?»: цена на проезд в Уфе взлетела в 7,5 раз
10 января, 05:23
2024
В Уфе трижды поднимут цены на проезд
Уфимцы снова столкнутся с повышением тарифов на проезд в общественном транспорте — три раза за ноябрь, сообщает в четверг, 31 октября, мэрия города.
31 октября 2024, 07:55
Транспортный ад прогнозируют в Уфе
Из-за ремонта дороги график работы городских автобусов может стать непредсказуемым, сообщает в четверг, 12 сентября, «Башавтотранс».
12 сентября 2024, 08:14
В Уфе подняли цену на транспорт до ₽85
24 июня 2024, 09:17
Проезд в Уфе подорожает до ₽45
27 мая 2024, 14:54
Минтранс Башкирии озвучил стоимость проезда по «Восточному выезду»
19 февраля 2024, 15:01
2023
«Уфа золотая»: как горожане отреагировали на резкий рост цен за проезд в автобусах
21 сентября 2023, 11:43
Проезд в автобусе в Уфе подорожает до 40 рублей
По новой стоимости пассажирам придётся ездить уже с понедельника, 25 сентября.
20 сентября 2023, 08:31
Как жителям Башкирии платить за проезд в автобусе на 13 рублей дешевле
Об этом сообщили в Минтрансе Башкирии.
1 сентября 2023, 03:26

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