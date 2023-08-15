Вода льется по стенам и нечистоты стекают в подвал: как уфимцы живут в доме-памятнике

Posted Сегодня, 05:48
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Среди высоток и башенных кранов на улице Новомостовой прячется трёхэтажный дом. С виду он неприметен — серые стены, зелёная крыша, обычные подъезды, на стенах — граффити.
На самом деле здание имеет более чем восьмидесятилетнюю историю. А из множества «сталинок» его выделяют архитектурные решения. Дом построен в стиле «постконструктивизм» — фасады украшены пилястрами и портиками; дверные проёмы обрамлены тягами; фризы выделены фасциями. 8 августа стало известно, что дому присвоен статус объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения.
В «Путеводителе по исторической части Уфы» авторства П. Егорова и А. Чечухи говорится, что Новомостовая улица появилась в 1820-е годы и сначала называлась Спасской (по названию Спасской церкви). До конца 1930-х годов носила имя Демьяна Бедного, до 1957 года — Сайфи Кудаша, после чего стала Новомостовой. Рядом с домом под номер 25 находится Дом-особняк Слотовых (ныне — Дом-музей Ш. Худайбердина), тоже являющийся объект культурного наследия.
В приказе Башкультнаследия здание по адресу ул. Новомостовая, 25 обозначено как «Жилой дом Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел Башкирской АССР». Лариса Фёдорова (имя и фамилия изменены — прим. ред.) переехала в этот дом в 1968 году из Казахстана. Она изучила его историю и рассказала нам, что он построен в 1939 году для заселения высшего начальства республиканской милиции. Сначала он был двухэтажным. В 1948 году был пристроен третий этаж, где расположились коммунальные квартиры для линейного состава милиции. Если в коммуналки в послевоенные годы продолжали селиться офицеры и надзиратели, то в квартирах первого подъезда жили учёные и инженеры. Среди них, например, директор института геологии, заведующий кафедры педиатрии медицинского института, президент республиканской академии наук. Отец самой Ларисы Фёдоровой работал в Академии наук. В 60-е годы коммуналки расселили. Тогда крыша была железной, позже жестянку заменили на шифер.
Эпопея с ремонтом дома началась 8 лет назад. По словам Ларисы Фёдоровой, ещё со времён президентства Рахимова жильцы «каждый год по несколько раз просили, чтобы сделали хоть что-то»:
На крыше лежал битый шифер. Нам всё время говорили: «На ваш дом денег нет». Оставалось буквально месяц до ШОС и БРИКС, как нам сообщают: «Мы будем менять вам крышу». Деньги откуда-то появились!
Женщина указывает на детскую площадку: «Вот здесь у нас ничего не было. Были очень старые турники, лазалки». Но в 2015 году за три дня до саммитов ШОС и БРИКС, местным жителям сделали подарок — застелили асфальт, построили горки, карусели, качели. Но отношение к ремонту и тогда вызывало вопросы.
Хорошо, что мужчины заметили, что привезли профнастил не той толщины, которая должна быть. Подняли шум — покрытие заменили.
Сомнительное качество работ привело к последствиям. Если первый год после замены крыша продержалась, то следующей весной она протекла. С тех пор проблема стала постоянной. По мнению Елизаветы Давлетовой (имя и фамилия изменены), проблемы в доме начались именно после замены крыши:
Раньше на крыше был старый шифер, но он был застелен по уму — с термоизоляцией и пароизоляцией. Профнастил положен просто на доски, без какой-либо изоляции. Из-за нарушений под крышей накапливается конденсат, перекрытия покрываются чёрной плесенью.
Мансур Фархутдинов живёт в доме тридцать лет. Соседи выбрали его неформальным лидером. Он рассказал, что из-за некачественно проведённых работ началось разрушение фасада. Дело в том, что замерзающая зимой вода оттаивает, просачивается через микротрещины и приводит к повреждению штукатурки. Вода протекает через стыки, проникает в кирпичную кладку. Доходит до того, что по весне и после дождей на обоях в квартирах надуваются водные пузыри. Если отойти от дома на 10 метров, видны тёмные пятна на стене. Наши собеседники рассказали, как зимой слышны треск и звон лопающегося кирпича. И правда, на торце здания местами под карнизами облуплена штукатурка и осыпается кирпич. В прошлом году отвалились водосточные трубы. По данным сайта «Регионального оператора капитального ремонта», фасад дома менялся в 2018 году. Ремонтом занималось ООО «АРТМ». По данным СПАРК в Уфе зарегистрирована одна компания с таким названием, занимающаяся строительными работами. Мы позвонили по обозначенному там номеру телефона, но нам сообщили, что информация на сайте неверная.
Опасения жильцов связаны не только с внешним видом дома. Были случаи обрушения потолков. Лариса Фёдорова рассказала, что в одной из квартир отвалилась штукатурка — целый пласт обвалился на кровать девочки. К счастью, ребёнок не пострадал. Беспокойство Елизаветы Давлетовой вызывает и электробезопасность:
Под потолками идут электрические провода, на стенах висят розетки. Когда вода льётся по стенам, может произойти замыкание. Одно дело остаться без холодильника, а если пожар начнётся?
Но протекающая крыша — не единственное несчастье для старинного здания. Оказывается, каждый месяц подвал дома затапливается канализационными отходами. Беды начались, как считают жильцы «сталинки», после возведения соседнего дома (ул. Коммунистическая, 105) в 2005 году. Елизавета Давлетова уверена — проблема в том, что городская канализация не справляется.
Все нечистоты, при малейшем закупоривании труб, текут к нам в подвал. Там есть углубление, куда всё наполняется.
Чтобы исправить положение, жители обратились в «Уфаводоканал», ответственный за уфимские канализационные сети. Но хоть и после каждого обращения колодцы вычищаются, ситуация повторяется. Решение проблемы, по мнению Елизаветы Давлетовой, лежит на поверхности: «Канализация настолько старая, что не рассчитана на такой мощный поток. По-хорошему, сеть нужно менять». Однако никаких изменений пока что добиться не удалось. Дошло до того, что людям пришлось за счёт своих средств исследовать состояние труб и прочищать их.
Mkset обратился в «Уфаводоканал» с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не поступило.
Загвоздка ситуации в том, что раньше дом обслуживался УЖХ Кировского района. Когда дело дошло до того, чтобы подать на УЖХ в суд, оказалось, что фирма — банкрот. По данным СПАРК, сейчас АО «УЖХ Кировского района городского округа Город Уфа Республики Башкортостан» (конкурсный управляющий — Рыкус Олег Михайлович) в процессе банкротства. Затем дом передали в УЖХ Советского района. Однако так как он территориально не относится к Советскому района, организация, как говорят жильцы, «на время взяла дом в свое ведение, но это всё несерьёзно». Также проводились торги по выбору управляющей организации. Но ни одна фирма не согласилась взяться за старое здание с большим количеством проблем и малым населением. «Теперь даже снег некому с крыши сбрасывать! Наши мужья занимаются этим самостоятельно» — подытоживает Елизавета Давлетова.
Жители дома не отчаиваются, а предпочитают бороться. По их мнению, добротно построенный дом достоен лучшей судьбы. Активисты обращались в различные инстанции, но итогом остаются отписки.
В общем, начинается футбол. Одни перенаправляют к другим, требуют разобраться. У нас есть пачка перепиской с прокуратурой, УЖХ, муниципалитетами.
В УЖХ Советского района подтвердили, что дом относится к их ведению. В приёмной директора сказали, что его передали в ведение организации вместе с 250 других зданий Кировского района после банкротства УЖХ последней. На вопрос о недовольстве работников нам ответили, что «все службы работают, жители должны обращаться в диспетчерскую».
В этом году терпение жильцов дошло до предела. Они подали в суд на некоммерческую организацию фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан», являющийся генеральным подрядчиком капитального ремонта. Генеральным директором фонда является Сафронов Павел Валерьевич. На данный момент рассматривается 12 судебных дел, где «Региональный оператор» выступает как ответчик.
По мнению жильцов, «Региональный оператор» провёл тендер, но не проконтролировал ход работ и качество ремонта. Основное требование — обязать фонд переделать крышу. На сайте организации есть информация, что в 2015 году за замену крыши отвечала фирма «ЖилРемСтрой». На фотографиях, описывающих ход работ, видно, как рабочий находится на крыше без средств страховки. По данным СПАРК, все организации с таким названием, зарегистрированные в Уфе, на сегодня ликвидированы.
На сегодня прошло три заседания по состоянию крыши. До этого жильцам удалось выиграть суд по ремонту чердачного перекрытия, благодаря чему заменено утепление на чердаке.
Специалист «Регионального оператора» на звонок корреспондента ответил, что после присвоения дому статуса ОКН капитальный ремонт делается иначе, чем для обычных домов. Также этим должны заниматься специализированные организации. На вопросы о жалобах жителей ответ получен не был.
Мансур Фархутдинов надеется, что после придания дому статуса ОКН его будет ремонтировать лицензированная организация:
Если здание стало объектом культурного наследия, его должны оберегать. Статус должен способствовать его сохранности. Но по уфимским реалиям видно, что и такие дома благополучно разрушаются.
К сожалению, в этих словах есть доля правды. Участь многих уфимских культурных памятников. Так, неясно будущее комплекса строений Доходного дома Видинеева (ул. Карла Маркса, 13, 15), который выглядит «как после бомбёжки». Постепенно разрушается признанный в советские времена объект культурного наследия Дом Чижовой (ул. Октябрьской революции, 17). Сгорели с разницей в два года Усадьба Ю. Лапиных и Доходный дом Давыдова.
Редакция Mkset обратилась к юристу в сфере ЖКХ Радику Султанову с вопросом шансах добиться своего через суд. Он ответил, что жители имеют полное право на претензии к «Региональному оператору».
Некачественно выполненные работы должны стать обоснованием для удовлетворения их требований.
Если жителей не удовлетворяет деятельность УЖХ Советского района, юрист посоветовал обратиться с жалобой в администрацию района и государственную жилищную инспекцию. Согласно статьи 200 Жилищного кодекса назначенная администрацией организация обязана выполнять свои функции. По информации канцелярии ГЖИ, в надзорную организацию жители Новомостовой, 25 не обращались.
Другим путём для решения проблем может быть самоуправление.
На общем собрании жильцы назначают непосредственное управление, выбирают любую обслуживающую организацию. Это может быть ИП, который должен будет осматривать трубы, крыши, соблюдать требования жилищного кодекса.
Суд жителей дома против «Регионального оператора» состоится 23 августа в 15:00 в Кировском районном суде. Судьей назначена Гильмутдинова И.Р. Граждане надеются, что это заседание будет последним.