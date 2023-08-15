Вода льется по стенам и нечистоты стекают в подвал: как уфимцы живут в доме-памятнике

Мансур Фархутдинов живёт в доме тридцать лет. Соседи выбрали его неформальным лидером. Он рассказал, что из-за некачественно проведённых работ началось разрушение фасада. Дело в том, что замерзающая зимой вода оттаивает, просачивается через микротрещины и приводит к повреждению штукатурки. Вода протекает через стыки, проникает в кирпичную кладку. Доходит до того, что по весне и после дождей на обоях в квартирах надуваются водные пузыри. Если отойти от дома на 10 метров, видны тёмные пятна на стене. Наши собеседники рассказали, как зимой слышны треск и звон лопающегося кирпича. И правда, на торце здания местами под карнизами облуплена штукатурка и осыпается кирпич. В прошлом году отвалились водосточные трубы. По данным сайта «Регионального оператора капитального ремонта», фасад дома менялся в 2018 году. Ремонтом занималось ООО «АРТМ». По данным СПАРК в Уфе зарегистрирована одна компания с таким названием, занимающаяся строительными работами. Мы позвонили по обозначенному там номеру телефона, но нам сообщили, что информация на сайте неверная.