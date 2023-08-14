Семьи массово исчезают в Башкирии: что происходит

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По данным Росстата за первое полугодие в Башкирии было зафиксировано 9,2 тыс. новых браков. В сравнение с прошлым годом рост составил всего лишь на 3%
За это же время в Республике рассталось 8,1 тыс. семей. Это на 0,4% меньше прошлогоднего показателя. Получается, что зарегистрированных браков всего на 10% больше, чем регистрированных разводов
Также, в Приволжье Башкирия стала лидером по числу разводов
В Татарстане 7,1 тыс. разводов. В 9 из 14 регионов Поволжья разводов больше новых браков
Напомним, что информацию о количествах разводов мы публиковали ранее весной. Тогда показатели также говорили о том, что браков регистрируют меньше, чем разводов.