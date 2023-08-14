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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Семьи массово исчезают в Башкирии: что происходит

Семьи массово исчезают в Башкирии: что происходит

14 августа 2023, 12:32
Фото: 1MI
Количество разводов в некоторые месяцы превосходить число новых браков в Башкирии

По данным Росстата за первое полугодие в Башкирии было зафиксировано 9,2 тыс. новых браков. В сравнение с прошлым годом рост составил всего лишь на 3%

За это же время в Республике рассталось 8,1 тыс. семей. Это на 0,4% меньше прошлогоднего показателя. Получается, что зарегистрированных браков всего на 10% больше, чем регистрированных разводов

Также, в Приволжье Башкирия стала лидером по числу разводов

В Татарстане 7,1 тыс. разводов. В 9 из 14 регионов Поволжья разводов больше новых браков

Напомним, что информацию о количествах разводов мы публиковали ранее весной. Тогда показатели также говорили о том, что браков регистрируют меньше, чем разводов.

#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Свадьба#Семья
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