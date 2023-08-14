«Пропали „детские“ вакцины»: Минздрав Башкирии не стал скрывать правду

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Жительница республики Гульсина Я. обратилась с Радию Хабирову с просьбой решить вопрос с вакцинами. Она оставила комментарий на его странице «В Контакте» с жалобой на отсутствие прививок от кори, краснухи и паротита. По словам Гульсины Я., препаратов нет как в государственных поликлиниках, так и в частных больницах.
Гульсина Я. отметила, что предпочитает прививаться, а также хочет сделать прививку своему ребёнку, особенно в «пик заболеваемости кори». С ее слов, обзвонив 6-7 клиник, она поняла, что вакцин нет и когда они будут — неизвестно.
Кроме того, по словам женщины, в поликлинике по месту регистрации нет прививки от пневмококковой инфекции «Превенар». Вместо «Превенара» ей предложили «Пневмотекс», которой гражданка не склонна доверять из-за отсутствия отзывов. Ближайшим городом, где есть нужная вакцина, с ее же слов, оказался Челябинск.
Mkset обратился в Министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать возможный дефицит вакцин. В минздраве подтвердили информацию о том, что на сегодня вакцины против кори для плановой и подчищающей иммунизации детского населения отсутствуют. Более того, не представляется возможным закупка вакцин из средств республиканского бюджета.
Также нам рассказали, что вакцинация против кори, краснухи и паротита проводится в рамках национального календаря прививок. Иммунизация детей проводится с помощью живой вакцины для профилактики кори и паротита (дивакцина), живой вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита Вактривир (тривакцина) и живой вакцины для профилактики краснухи. Планируется, что 20 050 детей будет вакцинировано тривакциной, столько же — дивакциной и вакциной от краснухи (ими же планируется ревакцинировать 52100 детей).
Однако с начала года в Башкирию поставлена тривакцина в количестве 2 890 доз (12% от запланированной поставки в 24 085 доз), дивакцина не поступала вовсе. В первое полугодие иммунизация проводилась вакцинами, оставшимися с прошлого года. Ожидается, что до конца ноября в республику привезут 16 493 дозы дивакцины.
В то же время минздрав успокоил население в связи с исчезновением вакцин «Превенар». Оказывается, вакцины с торговыми марками «Пневмотекс» и «Превенар 13» имеют одинаковые международное непантетованное наименование (МНН) и форму выпуска, являются взаимозаменяемыми. По словам специалиста минздрава, препараты могут быть использованы в любых сочетаниях по ходу курса прививок. Всего в этом году в Башкирию поставлено 50 221 доз «Пневматекса» (42% от заявленного объёма), а 24 780 доз «Превенара» распределены из остатков 2022 года.
Ранее появилась информация, что в Уфе исчезли вакцины от ковида, а месяц назад Роспотребнадзор бил тревогу о распространении кори в Башкирии.