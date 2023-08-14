«Пропали „детские“ вакцины»: Минздрав Башкирии не стал скрывать правду

В то же время минздрав успокоил население в связи с исчезновением вакцин «Превенар». Оказывается, вакцины с торговыми марками «Пневмотекс» и «Превенар 13» имеют одинаковые международное непантетованное наименование (МНН) и форму выпуска, являются взаимозаменяемыми. По словам специалиста минздрава, препараты могут быть использованы в любых сочетаниях по ходу курса прививок. Всего в этом году в Башкирию поставлено 50 221 доз «Пневматекса» (42% от заявленного объёма), а 24 780 доз «Превенара» распределены из остатков 2022 года.