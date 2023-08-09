Минздрав Башкирии прокомментировал исчезнувшие вакцины от COVID-19 в Уфе

Однако другую информацию предоставляет телеграм-бот минздрава Башкирии «Вакцинация. Уфа». Бот каждый день обновляет данные о том, в каких районах и пунктах есть вакцины от коронавируса Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак и Гам-Ковид-Вак-М. Действительно, в уфимских поликлиниках, по полученным данным, нет прививок четырёх последних марок. Однако Спутник V доступна в Ленинском, Октябрьском и Советском районе. Причем больше всего препаратов в городской больнице №9 — 650 штук.