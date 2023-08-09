Минздрав Башкирии прокомментировал исчезнувшие вакцины от COVID-19 в Уфе

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В нескольких поликлиниках Уфы, по сообщениям Ufa1, отсутствуют прививки от коронавирусной инфекции. В публикации речь идёт, например, о больницах №1, 5, 33, 46, 50. Работники некоторых больниц сказали журналистам, что вакцин нет с весны.
Однако другую информацию предоставляет телеграм-бот минздрава Башкирии «Вакцинация. Уфа». Бот каждый день обновляет данные о том, в каких районах и пунктах есть вакцины от коронавируса Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак и Гам-Ковид-Вак-М. Действительно, в уфимских поликлиниках, по полученным данным, нет прививок четырёх последних марок. Однако Спутник V доступна в Ленинском, Октябрьском и Советском районе. Причем больше всего препаратов в городской больнице №9 — 650 штук.
Как сообщил Минздрав Башкирии, в настоящее время идут закупочные процедуры на 15 тысяч доз вакцины против COVID-19.