mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Изображение материала

Минздрав Башкирии прокомментировал исчезнувшие вакцины от COVID-19 в Уфе

9 августа 2023, 12:53
Фото: Екатерина Чаплинская / 1MI
В СМИ появилась информация о том, что в поликлиниках Уфы нет вакцин от коронавируса.

В нескольких поликлиниках Уфы, по сообщениям Ufa1, отсутствуют прививки от коронавирусной инфекции. В публикации речь идёт, например, о больницах №1, 5, 33, 46, 50. Работники некоторых больниц сказали журналистам, что вакцин нет с весны.

Однако другую информацию предоставляет телеграм-бот минздрава Башкирии «Вакцинация. Уфа». Бот каждый день обновляет данные о том, в каких районах и пунктах есть вакцины от коронавируса Спутник V, Спутник Лайт, ЭпиВакКорона, КовиВак и Гам-Ковид-Вак-М. Действительно, в уфимских поликлиниках, по полученным данным, нет прививок четырёх последних марок. Однако Спутник V доступна в Ленинском, Октябрьском и Советском районе. Причем больше всего препаратов в городской больнице №9 — 650 штук.

Как сообщил Минздрав Башкирии, в настоящее время идут закупочные процедуры на 15 тысяч доз вакцины против COVID-19.

#Идэль Гумеров#Новости Башкирии#Коронавирус COVID-19#Вакцинация#Общество#Город
Подпишитесь
ЧВК «Редан» возвращается? В Уфе задержали несколько человек с пауком на одежде
Сегодня, 17:02
Опасную заразу обнаружили в водоемах Уфы: раскрыт список озер, где купаются жители
Сегодня, 11:27
Массовые проверки транспорта ожидают водителей Башкирии: озвучены точные даты
Сегодня, 11:31
Реку Белую в Уфе залило нефтью: власти рассказали, что произошло
Сегодня, 10:12
Кто из звезд выступит на фестивале «Есть!» в конце августа в Уфе
Сегодня, 04:57
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00