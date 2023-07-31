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Роспотребнадзор Башкирии раскрыл ситуацию с распространением неизлечимой болезни

31 июля 2023, 09:19
Фото: 1MI

Роспотребнадзор раскрыл текущую ситуацию с распространением кори в Башкирии

Единственный способ защитить себя — вакцинация, напомнила Анна Казак на оперативном совещании в правительстве 31 июля.

С марта 2023 года в РФ наблюдается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. Это 4274 случая в стране и 65 в республике. Из них 46 детей. Более 14000 граждан стали контактными. Случаи заболевания были зарегистрированы в 10 муниципальных образований. Совместно с минздравом Башкирии Роспотребнадзор ведет подчищающую вакцинацию.

— Я призываю жителей республики сделать это сейчас, так как это крайне важно для своей же безопасности, — призвала глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак.

Стоит отметить, что количество заболеваний корью в Башкирии не увеличилось за последние две недели ни на один случай.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Уфа#Общество#Новости Уфы#Новости Башкирии
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