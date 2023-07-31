Роспотребнадзор Башкирии раскрыл ситуацию с распространением неизлечимой болезни

С марта 2023 года в РФ наблюдается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. Это 4274 случая в стране и 65 в республике. Из них 46 детей. Более 14000 граждан стали контактными. Случаи заболевания были зарегистрированы в 10 муниципальных образований. Совместно с минздравом Башкирии Роспотребнадзор ведет подчищающую вакцинацию.