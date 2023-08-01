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Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа

1 августа 2023, 09:50
Фото: 1MI

МЧС сделали важное заявление о погодных условиях на 2 августа

Ранее жители Баймакского района сообщали о торнадо и разрушениях, которые он после себя оставил в селе Тубинский.

МЧС Башкирии сделало важно заявление для всех жителей республике по обстановке на 2 августа. По прогнозу синоптиков, завтра прогнозируются грозы и порывистый ветер.

В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам во время непогоды не разговаривать по телефону, а непосредственно во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и находится рядом с окнами. По возможности рекомендуется отключить телевизор, радио и другие электроприборы.

Будучи на улице во время грозы в МЧС советуют не укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Если непогода застала у водоема или на его берегу, то следует отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.

При нахождении в автомобиле не рекомендуется его покидать, однако следует закрыть окна и опуститься антенну радиоприемника.

Напомним, что накануне жители Баймакского района стали свидетелями торнадо, а жители села Тубинский испытали на себе порывы ураганного ветра. В частности, были разрушены крыши нескольких частных домов, построек, заборы и линии электропередач.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Гроза#Штормовое предупреждение#МЧС
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