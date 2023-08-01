Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
МЧС Башкирии сделало важно заявление для всех жителей республике по обстановке на 2 августа. По прогнозу синоптиков, завтра прогнозируются грозы и порывистый ветер.
В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам во время непогоды не разговаривать по телефону, а непосредственно во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и находится рядом с окнами. По возможности рекомендуется отключить телевизор, радио и другие электроприборы.
Будучи на улице во время грозы в МЧС советуют не укрываться вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Если непогода застала у водоема или на его берегу, то следует отойти от берега и спуститься с возвышенного места в низину.
При нахождении в автомобиле не рекомендуется его покидать, однако следует закрыть окна и опуститься антенну радиоприемника.
Напомним, что накануне жители Баймакского района стали свидетелями торнадо, а жители села Тубинский испытали на себе порывы ураганного ветра. В частности, были разрушены крыши нескольких частных домов, построек, заборы и линии электропередач.