Грозы и порывистый ветер: МЧС сделали важное заявление по обстановке на 2 августа

В связи с этим в ведомстве рекомендуют гражданам во время непогоды не разговаривать по телефону, а непосредственно во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и находится рядом с окнами. По возможности рекомендуется отключить телевизор, радио и другие электроприборы.