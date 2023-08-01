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«Летали заборы и крыши»: в Башкирии прошелся смерч и разрушил жилые постройки

1 августа 2023, 04:48
Фото: «Метеодневник | Погодный лентач» // vk.com

В Башкирии прошелся смерч и разрушил жилые постройки

Инцидент произошел в селе Тубинский Баймакского района. Фотографиями последствий делятся местные жители.

Накануне днем в село Тубинский пришел разрушительный по своей силе смерч.

— Прошелся смерч, летали заборы и крыши домов, — пишут в социальных сетях жители Башкирии.

Судя по кадрам из социальных сетей, сильные порывы ветра разрушили жилые постройки, заборы, также не выдержали натиска и линии передач.

Фото: «Метеодневник | Погодный лентач» // vk.com

Делятся местные жители и страшными кадрами во время непогоды, когда во двор с порывами ветра залетали деревянные обломки построек.

Видео: Ufa_rb

Как сообщает «Погодный лентач», прошедший в селе смерч — немезоциклонного происхождения.

Фото: «Метеодневник | Погодный лентач» // vk.com
#Элина Сайфранова#Видео
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