«Летали заборы и крыши»: в Башкирии прошелся смерч и разрушил жилые постройки

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Накануне днем в село Тубинский пришел разрушительный по своей силе смерч.
— Прошелся смерч, летали заборы и крыши домов, — пишут в социальных сетях жители Башкирии.
Судя по кадрам из социальных сетей, сильные порывы ветра разрушили жилые постройки, заборы, также не выдержали натиска и линии передач.
Делятся местные жители и страшными кадрами во время непогоды, когда во двор с порывами ветра залетали деревянные обломки построек.
Как сообщает «Погодный лентач», прошедший в селе смерч — немезоциклонного происхождения.