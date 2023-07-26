Очередную зону, которую благоустраивают в Уфе, истерзали вандалы

В Инорсе идет, а точнее уже близится к завершению облагораживание территории вокруг озера Теплое. В рамках проекта «Теплый берег» вокруг озера уже установили скамейки для отдыха, однако группе молодых людей они явно не угодили и они с остервенением пытались выкорчевать лавочку, установленную у озера. Стоит отметить, что несмотря на старания троих вандалов, скамейка осталась на месте. Возможно роль в спасении лавочки сыграла девушка, которая на видео подбегает к старающимся оторвать скамейку от земли парням.