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Очередную зону, которую благоустраивают в Уфе, истерзали вандалы

26 июля 2023, 07:09
Фото: https://vk.com/inors_menyaetsya

На озере Теплом в Уфе, где делают зону отдыха, вандалы выкорчевывают скамейки

Видео очередного непотребства в городском пространстве появилось в соцсетях.

В Инорсе идет, а точнее уже близится к завершению облагораживание территории вокруг озера Теплое. В рамках проекта «Теплый берег» вокруг озера уже установили скамейки для отдыха, однако группе молодых людей они явно не угодили и они с остервенением пытались выкорчевать лавочку, установленную у озера. Стоит отметить, что несмотря на старания троих вандалов, скамейка осталась на месте. Возможно роль в спасении лавочки сыграла девушка, которая на видео подбегает к старающимся оторвать скамейку от земли парням.

Видео: телеграм-канал БашДТП

Чем скамейка не понравилась мужчинам остается загадкой, особенно учитывая тот факт, что пространство у воды заметно преобразилось еще в прошлом году и продолжает меняться в нынешнем и будущем.

Только в ходе первого этапа реконструкции озера Теплого и прилегающих территорий на месте пустыря появился линейный сквер: активности для детей, общественный туалет, боул для скейтбординга и прочие необходимые элементы. Известно, что на всей территории ведется видеонаблюдение, однако как можно заметить камеры видеонаблюдения не останавливают тех, кто стремится к разрушению.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#Парки#Парки и скверы#Видео
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