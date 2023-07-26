Очередную зону, которую благоустраивают в Уфе, истерзали вандалы

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Инорсе идет, а точнее уже близится к завершению облагораживание территории вокруг озера Теплое. В рамках проекта «Теплый берег» вокруг озера уже установили скамейки для отдыха, однако группе молодых людей они явно не угодили и они с остервенением пытались выкорчевать лавочку, установленную у озера. Стоит отметить, что несмотря на старания троих вандалов, скамейка осталась на месте. Возможно роль в спасении лавочки сыграла девушка, которая на видео подбегает к старающимся оторвать скамейку от земли парням.
Чем скамейка не понравилась мужчинам остается загадкой, особенно учитывая тот факт, что пространство у воды заметно преобразилось еще в прошлом году и продолжает меняться в нынешнем и будущем.
Только в ходе первого этапа реконструкции озера Теплого и прилегающих территорий на месте пустыря появился линейный сквер: активности для детей, общественный туалет, боул для скейтбординга и прочие необходимые элементы. Известно, что на всей территории ведется видеонаблюдение, однако как можно заметить камеры видеонаблюдения не останавливают тех, кто стремится к разрушению.