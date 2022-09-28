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В Башкирии вандалы изуродовали недавно обустроенную «Аллею Славы»

28 сентября 13:00
Фото: vk.com Ришат Актуганов
О том, что вандалов, которые выдернули свежепосаженные туи, уже ищет полиция по видеозаписям рассказал глава Миякинского района Ришат Актуганов 28 сентября.

На минувших выходных в Башкирии прошла массовая экологическая акция «Зеленая Башкирия», в рамках которой по всей республики было посажено множество деревьев-крупномеров. Однако в Миякинском районе Башкирии свежевысаженная «Аллея Славы» в первозданном виде просуществовала недолго — все из-за вандалов.

Ришат Актуганов рассказал о том, что саженцы туи вырвали из земли, но не украли, а разбросали, а также сломали и раскидали колышки, которые поддерживали деревья.

Глава Миякинского района заявил в своих соцсетях, кто комиссия местного поселения уже зафиксировала факт хулиганства и ищет противников озеленения по записям с камер видеонаблюдения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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