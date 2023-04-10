В Уфе в реконструируемом парке Нефтехимиков толпу подростков застали за непотребством

В очередной раз парк в Уфе оказывается в центре сомнительного внимания. На этот раз речь о парке Нефтехимиков, старейшем парке Уфы, в котором сейчас в самом разгаре реконструкция. Однако ряд снарядов на детских площадках уже установлен и ими не по назначению пользуются «толпы подростков», о неподобающем поведении детей сообщил обеспокоенный очевидец в социальных сетях.