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В Уфе в реконструируемом парке Нефтехимиков толпу подростков застали за непотребством

10 апреля 2023, 12:05
Фото: vk.com/Радий Хабиров
Реконструкция парка Нефтехимиков еще в процессе, но подростки не смогли сдержаться.

В очередной раз парк в Уфе оказывается в центре сомнительного внимания. На этот раз речь о парке Нефтехимиков, старейшем парке Уфы, в котором сейчас в самом разгаре реконструкция. Однако ряд снарядов на детских площадках уже установлен и ими не по назначению пользуются «толпы подростков», о неподобающем поведении детей сообщил обеспокоенный очевидец в социальных сетях.

Реконструкция парка должна завершиться в мае, но есть все шансы, что некоторые объекты могут «не дожить» до официального открытия. Детскими качелями, рассчитанными на небольшой вес детей-дошкольников и младших школьников, активно и не совсем по назначению пользуются местные или же «залетные» подростки. Тинэйджеры неистово катаются на детских снарядах, будто бы пытаясь покинуть планету посредством раскачивания на качелях для малышей.

 

Видео: vk.com/Подслушано Черниковка (Уфа)
 — Парк Нефтехимиков еще близко не сдали, а подростки уже разносят детскую площадку. Приходят толпами и выплескивают на объектах парка всю свою дурь. Родителям срочно заняться воспитанием своих малышей-переростков, — подписал видео автор.

Напомним, парк Нефтехимиков в Уфе откроется после реконструкции в мае текущего года. Об этом недавно в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. После реконструкции объекта, строители будут восстанавливать фонтан напротив ДК «Нефтехимик». 

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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