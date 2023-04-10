В Уфе в реконструируемом парке Нефтехимиков толпу подростков застали за непотребством

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В очередной раз парк в Уфе оказывается в центре сомнительного внимания. На этот раз речь о парке Нефтехимиков, старейшем парке Уфы, в котором сейчас в самом разгаре реконструкция. Однако ряд снарядов на детских площадках уже установлен и ими не по назначению пользуются «толпы подростков», о неподобающем поведении детей сообщил обеспокоенный очевидец в социальных сетях.
Реконструкция парка должна завершиться в мае, но есть все шансы, что некоторые объекты могут «не дожить» до официального открытия. Детскими качелями, рассчитанными на небольшой вес детей-дошкольников и младших школьников, активно и не совсем по назначению пользуются местные или же «залетные» подростки. Тинэйджеры неистово катаются на детских снарядах, будто бы пытаясь покинуть планету посредством раскачивания на качелях для малышей.
— Парк Нефтехимиков еще близко не сдали, а подростки уже разносят детскую площадку. Приходят толпами и выплескивают на объектах парка всю свою дурь. Родителям срочно заняться воспитанием своих малышей-переростков, — подписал видео автор.
Напомним, парк Нефтехимиков в Уфе откроется после реконструкции в мае текущего года. Об этом недавно в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. После реконструкции объекта, строители будут восстанавливать фонтан напротив ДК «Нефтехимик».