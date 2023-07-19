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В Башкирии исполнительный директор организации погиб от удара током

19 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI
В Благовещенском районе в результате удара током скончался 34-летний исполнительный директор научно-производственной организации, сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 17 июля, на бывшей площадке УМПО в деревне Щепное. 34-летний мужчина проводил осмотр трансформаторной, где позднее получил поражение электрическим током, от чего впоследствии скончался.

В свою очередь, региональная Гострудинспекция начала расследование, в рамках которого будут выяснены обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, ранее в ходе строительства Восточного выезда в результате нарушения правил техники безопасности скончался один из рабочих. Также ещё два человека получили травмы различной степени тяжести.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
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