В Башкирии исполнительный директор организации погиб от удара током

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 17 июля, на бывшей площадке УМПО в деревне Щепное. 34-летний мужчина проводил осмотр трансформаторной, где позднее получил поражение электрическим током, от чего впоследствии скончался.
В свою очередь, региональная Гострудинспекция начала расследование, в рамках которого будут выяснены обстоятельства и причины инцидента.
Напомним, ранее в ходе строительства Восточного выезда в результате нарушения правил техники безопасности скончался один из рабочих. Также ещё два человека получили травмы различной степени тяжести.