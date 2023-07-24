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Posted Вчера, 15:26

Published Вчера, 15:26

Modified Вчера, 15:30

Updated Вчера, 15:30

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«Ничего ему за это не будет»: Курултай взялся за злоупотребления поставщиков ЖКУ

24 июля 2023, 15:26
Фото: 1MI

Курултай Башкирии знает как спасти граждан от злоупотреблений поставщиков услуг ЖКХ

За неуплату штрафов, с которыми закон пока еще позволяет тянуть, будут предусмотрены штрафы, сообщила пресс-служба органа 24 июля.

Сегодня по нормам действующего законодательства поставщики жилищно-коммунальных услуг могут без каких-либо последствий тянуть с выплатой штрафа потребителям ресурсов, который назначается им в случае если потребитель доказал, что переплатил за услуги.

Так если потребитель переплатил за предоставленные ему услуги, то он может рассчитывать на возмещение половины суммы переплаты, однако на данный момент принудить «провинившуюся» сторону выполнить обязательства фактически невозможно.

— На практике именно так и происходит. Можно решить вопрос в судебном порядке, но в суд люди не обращаются, поскольку в большинстве случаев речь идет о 2-3 тысячах рублей, а судебные расходы составляют 15–30 тысяч. Мы предлагаем ввести административные санкции за неуплату штрафов и «разбудить» таким образом «спящую» правовую норму, — заявил спикер республикнского парламента Константин Толкачёв, комментируя внесенным Госсобранием Башкирии в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Госдума займется данным законопроектом уже в сентябре.

Совет парламента страны назначил первое чтение законопроекта на сентябрь, стоит отметить, что ранее на этот законопроект был получен положительный отзыв Правительства Российской Федерации.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#ЖКХ#Штрафы#Ирина Деревянчук
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