Курултай Башкирии рассказал о новом «законе о кредитах»

Через полгода все россияне, решившие взять кредит, будут заблаговременно знать его полную стоимость, то есть размер переплаты, а также все будущие расходы на кредит — страховки, уведомления посредством текстовых сообщений, и прочие дополнительные траты. Через 180 дней вступит в силу принятый накануне Государственной Думой Российской Федерации ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О потребительском кредите (займе)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».