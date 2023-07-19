Курултай Башкирии рассказал о новом «законе о кредитах»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Через полгода все россияне, решившие взять кредит, будут заблаговременно знать его полную стоимость, то есть размер переплаты, а также все будущие расходы на кредит — страховки, уведомления посредством текстовых сообщений, и прочие дополнительные траты. Через 180 дней вступит в силу принятый накануне Государственной Думой Российской Федерации ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О потребительском кредите (займе)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Спикер Курултая Башкирии пояснил, что данный закон направлен на защиту прав граждан, которым будут раскрывать полную стоимость кредита, что вероятно убережет заемщиков от непосильных финансовых обязательств.
Напомним, в конце прошлого года депутат Курултая от партии ЛДПР Вячеслав Рябов, ссылаясь на данные исследования одного из крупных банков, сообщил, что более трети российских семей не могут купить себе вторую пару сезонной обуви, а каждый седьмой россиянин планирует брать кредит на покупку зимней куртки.