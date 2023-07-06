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Курултай Башкирии обратился в Минздрав из-за недофинансирования диагностики онкологии

6 июля 2023, 07:21
Фото: 1MI

Курултай заявил, что Башкирии не хватает финансирования на раннюю диагностику рака

О недофинансировании регионов и о их реальной потребности в исследованиях сообщила пресс-служба парламента республики.

Башкирские парламентарии обратились в федеральный минздрав, а именно к главе минздрава Российской Федерации Михаилу Мурашко. Причиной обращения стал не дифференцированный подход в финансировании диагностики онкологических заболеваний, которые как известно, лучше всего поддаются лечению на ранних стадиях заболевания.

В разъяснениях спикера Курултая Башкирии сказано, что бюджет страны выделяет деньги регионам применяя единый подход, но не учитывает ситуацию с заболеваемостью в конкретном регионе. Приводятся и примеры того, как отдельные регионы, и в данном случае это Башкирия, сталкиваются с нехваткой финансирования к примеру на молекулярно-генетические исследования. Так по данным Толкачева в Башкирии в 2023 году реальная потребность в таких исследованиях составляет около семи тысяч молекулярно-генетических исследований, при этом финансирование поступило лишь на 3,8 тысячи.

В парламенте Башкирии считают, что чтобы объемы финансирования соответствовали потребностям, необходим дифференцированный подход, при котором в наиболее пораженные онкологическими заболеваниями регионы будет поступать больше финансирования на исследования, которые помогают в лечении на ранних стадиях, в том числе и для выбора правильной и максимально эффективной стратегии лечения.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Онкология#Ирина Деревянчук
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