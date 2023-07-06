Курултай Башкирии обратился в Минздрав из-за недофинансирования диагностики онкологии

В разъяснениях спикера Курултая Башкирии сказано, что бюджет страны выделяет деньги регионам применяя единый подход, но не учитывает ситуацию с заболеваемостью в конкретном регионе. Приводятся и примеры того, как отдельные регионы, и в данном случае это Башкирия, сталкиваются с нехваткой финансирования к примеру на молекулярно-генетические исследования. Так по данным Толкачева в Башкирии в 2023 году реальная потребность в таких исследованиях составляет около семи тысяч молекулярно-генетических исследований, при этом финансирование поступило лишь на 3,8 тысячи.