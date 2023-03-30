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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Ежедневно жители Башкирии берут примерно 140 ипотечных кредитов

30 марта 2023, 07:16
Фото: 1MI
Ежедневно жители Башкирии получают в Сбербанке более 140 ипотечных кредитов на сумму 380 млн рублей. Средняя сумма такого кредита составляет почти 3 млн рублей.

Всего за первые два месяца 2023 года Сбербанк в Башкирии выдал кредиты на улучшение жилищных условий на сумму 15 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 2 млрд рублей. Доля банка на рынке ипотечного кредитования в республике превышает 73%.

— Чаще всего наши соотечественники берут кредит на покупку 2-х комнатных квартир, средняя квадратура которых составляет 60 кв. м. Для подбора жилья у Сбера есть удобный сервис Домклик, с помощью которого можно также безопасно оформить ипотеку с дальнейшим сопровождением, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан#Новости
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