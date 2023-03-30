Ежедневно жители Башкирии берут примерно 140 ипотечных кредитов

— Чаще всего наши соотечественники берут кредит на покупку 2-х комнатных квартир, средняя квадратура которых составляет 60 кв. м. Для подбора жилья у Сбера есть удобный сервис Домклик, с помощью которого можно также безопасно оформить ипотеку с дальнейшим сопровождением, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.