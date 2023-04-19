Мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил утренний объезд на велосипеде и нашел гору мусора

Отметим, что Ратмир Мавлиев часто делится с подписчиками в соцсетях своими фото с утренних велопрогулок. По словам мэра, в этом году велосезон он открыл уже 21 марта. Помимо этого сити-менеджер неоднократно делился фото из самолетов в рамках рабочих поездок, примечательно, что все они были сделаны исключительно в салонах эконом-класса.