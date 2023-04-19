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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил утренний объезд на велосипеде и нашел гору мусора

19 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Фото мусорной свалки сращу привлекло внимание уфимцев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился в соцсетях фото с утренней велопрогулки по городу. Примечательно, что помимо привычного селфи сити-менеджер также выложил фото мусорной свалки, обнаруженной им во время утреннего объезда. Фото сразу вызвало громкие обсуждения среди уфимцев.

Гора мусора, судя по комментарием пользователей, находится в микрорайоне Зелёная роща. За комментарием о несанкционированной мусорной свалке Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram

Отметим, что Ратмир Мавлиев часто делится с подписчиками в соцсетях своими фото с утренних велопрогулок. По словам мэра, в этом году велосезон он открыл уже 21 марта. Помимо этого сити-менеджер неоднократно делился фото из самолетов в рамках рабочих поездок, примечательно, что все они были сделаны исключительно в салонах эконом-класса.

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#Общество#Город#Азамат Нухов
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