Мэр Уфы Ратмир Мавлиев совершил утренний объезд на велосипеде и нашел гору мусора

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился в соцсетях фото с утренней велопрогулки по городу. Примечательно, что помимо привычного селфи сити-менеджер также выложил фото мусорной свалки, обнаруженной им во время утреннего объезда. Фото сразу вызвало громкие обсуждения среди уфимцев.
Гора мусора, судя по комментарием пользователей, находится в микрорайоне Зелёная роща. За комментарием о несанкционированной мусорной свалке Mkset обратился в пресс-службу городской администрации. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Отметим, что Ратмир Мавлиев часто делится с подписчиками в соцсетях своими фото с утренних велопрогулок. По словам мэра, в этом году велосезон он открыл уже 21 марта. Помимо этого сити-менеджер неоднократно делился фото из самолетов в рамках рабочих поездок, примечательно, что все они были сделаны исключительно в салонах эконом-класса.