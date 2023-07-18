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Еще одного блогера из Башкирии официально вызвали в налоговую инспекцию

18 июля 2023, 12:05
Фото: коллаж из скриншотов в соцсетях Айдара Каллимуллина

«Сельского» блогера из Башкирии Айдара Каллимуллина вызвали в налоговую инспекцию

Блогер, который снимает юмористические ролики о жизни на селе сам рассказал о визите в своих соцсетях 18 июля.

Популярный блогер из Башкирии Айдар Калимуллин, который снимает добрые и веселые ролики о жизни на селе, посетил налоговую инспекцию. Как и другие его коллеги по цеху — получив официальное уведомление. Общаться с налоговиками парню из Буздякского района пришлось в Уфе, однако беседа прошла гладко и сам приглашенный оценил ее как приятную, хотя и признался, в том что «приезжать было страшно».

— Только что был в налоговой. Приятно удивлен беседой. Приезжать было ссыкотно, потому что отправили какое-то официальное уведомление. Все хорошо, если вовремя платить налоги. Очень приятно побеседовали, — поделился с аудиторией Айдар.

Отметим, что Айдар Калимуллин не первый башкирский блогер, которого приглашают в налоговую. Не так давно «пионером» визита блогеров в налоговую стала «башкирская домохозяйка» Миляуша Шайхелислямова. Однако к ней, как и к Калимуллину у налоговиков претензий не нашлось, хотя женщина призналась в том, что в беседе были и весьма нетривиальные вопросы.

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#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Налоги#Блогер#Ирина Деревянчук
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