Еще одного блогера из Башкирии официально вызвали в налоговую инспекцию

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Популярный блогер из Башкирии Айдар Калимуллин, который снимает добрые и веселые ролики о жизни на селе, посетил налоговую инспекцию. Как и другие его коллеги по цеху — получив официальное уведомление. Общаться с налоговиками парню из Буздякского района пришлось в Уфе, однако беседа прошла гладко и сам приглашенный оценил ее как приятную, хотя и признался, в том что «приезжать было страшно».
— Только что был в налоговой. Приятно удивлен беседой. Приезжать было ссыкотно, потому что отправили какое-то официальное уведомление. Все хорошо, если вовремя платить налоги. Очень приятно побеседовали, — поделился с аудиторией Айдар.
Отметим, что Айдар Калимуллин не первый башкирский блогер, которого приглашают в налоговую. Не так давно «пионером» визита блогеров в налоговую стала «башкирская домохозяйка» Миляуша Шайхелислямова. Однако к ней, как и к Калимуллину у налоговиков претензий не нашлось, хотя женщина призналась в том, что в беседе были и весьма нетривиальные вопросы.