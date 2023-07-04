Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше

Mkset удалось пообщаться с супругом Миляуши Альбертом, который предположил, что причиной для приглашения в ФНС мог стать бизнес семьи, который не связан с блогом. Точную причину звонка от налоговиков семья не знает, однако в ходе беседы, со слов Альберта, посыпались вопросы и о блогерской деятельности Миляуши, например, платят ли им за просмотры публикаций в социальных сетях.