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Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше

4 июля 2023, 11:27
Фото: скриншот видео из Vk.com/Башкирская Домохозяйка
Ранее сама Миляуша Шайхлисламова, известная под ником «Башкирская домохозяйка», рассказала, что ей пришлось совершить незапланированный визит в налоговую инспекцию. Mkset узнал, чем именно блогерша заинтересовала налоговиков.

Известная блогерша из Башкирии Миляуша Шайхлисламова в своих социальных сетях откровенно рассказала, что в налоговую ее пригласили по «блогерской деятельности», и якобы, с ее же слов, отобрали телефон и расспросили, в каких социальных сетях женщина ведет деятельность.

Mkset удалось пообщаться с супругом Миляуши Альбертом, который предположил, что причиной для приглашения в ФНС мог стать бизнес семьи, который не связан с блогом. Точную причину звонка от налоговиков семья не знает, однако в ходе беседы, со слов Альберта, посыпались вопросы и о блогерской деятельности Миляуши, например, платят ли им за просмотры публикаций в социальных сетях.

Супруг блогерши также заявил, что какие-либо курсы они не продавали и делать это не намерены.

Напомним, что минувшей весной налоговая служба заинтересовалась деятельностью известных блогеров-миллионников Валерии Чекалиной, в доме которой прошли обыски, и Елены Блиновской, которая массово учила подписчиков исполнять желания на так называемых «марафонах желаний». В отношении женщин возбуждены уголовные дела по факту уклонения от налогов. На данный момент самой Чекалиной и ее супругу суд запретил определенные действия, а Елену Блиновскую отправил под домашний арест.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Блогер#Блог#Социальные сети#Налоговая служба#Налоги#Общество
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