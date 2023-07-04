Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Известная блогерша из Башкирии Миляуша Шайхлисламова в своих социальных сетях откровенно рассказала, что в налоговую ее пригласили по «блогерской деятельности», и якобы, с ее же слов, отобрали телефон и расспросили, в каких социальных сетях женщина ведет деятельность.
Mkset удалось пообщаться с супругом Миляуши Альбертом, который предположил, что причиной для приглашения в ФНС мог стать бизнес семьи, который не связан с блогом. Точную причину звонка от налоговиков семья не знает, однако в ходе беседы, со слов Альберта, посыпались вопросы и о блогерской деятельности Миляуши, например, платят ли им за просмотры публикаций в социальных сетях.
Супруг блогерши также заявил, что какие-либо курсы они не продавали и делать это не намерены.
Напомним, что минувшей весной налоговая служба заинтересовалась деятельностью известных блогеров-миллионников Валерии Чекалиной, в доме которой прошли обыски, и Елены Блиновской, которая массово учила подписчиков исполнять желания на так называемых «марафонах желаний». В отношении женщин возбуждены уголовные дела по факту уклонения от налогов. На данный момент самой Чекалиной и ее супругу суд запретил определенные действия, а Елену Блиновскую отправил под домашний арест.