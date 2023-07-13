После визита в налоговую блогерша «башкирская домохозяйка» решила стать русалкой

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Блогер из Башкирии Миляуша Шайхелислямова, более известная широкой публике как Башкирская домохозяйка, снимает клип в котором она больше не человек, а прекрасная русалка. Клип еще находится на стадии монтажа, в соцсети же блогер выложила лишь тизер будущего клипа, который будет строиться на романтическом сюжете.
На видео муж блоггерши ловил рыбу, однако вместо карасей и сомов он поймал русалку, и вспыхнувшая между ними искра приводит к более радикальным решениям, чем в сказке. Вместо того чтобы русалке жертвовать ради совместного проживания с возлюбленным голосом или чем-либо еще, решение принимает мужчина и попросту сажает свой улов в прицеп и везет в сторону счастливого будущего.
Ранее мы сообщали о том, как после интереса налоговой к блогерам-миллионникам Елене Блиновской, Валерии Чекалиной и к прочим, в налоговую пригласили и башкирскую домохозяйку, однако вопросы о блогерстве были дополнительными, визит посвящался обычной предпринимательской деятельности семьи, а не контента в интернете и заработка на нем, хотя сама блогерша признавалась, что налоговики заинтересовались получает ли женщина деньги за просмотр ее юмористических роликов.