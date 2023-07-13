После визита в налоговую блогерша «башкирская домохозяйка» решила стать русалкой

Ранее мы сообщали о том, как после интереса налоговой к блогерам-миллионникам Елене Блиновской, Валерии Чекалиной и к прочим, в налоговую пригласили и башкирскую домохозяйку, однако вопросы о блогерстве были дополнительными, визит посвящался обычной предпринимательской деятельности семьи, а не контента в интернете и заработка на нем, хотя сама блогерша признавалась, что налоговики заинтересовались получает ли женщина деньги за просмотр ее юмористических роликов.