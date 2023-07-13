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После визита в налоговую блогерша «башкирская домохозяйка» решила стать русалкой

13 июля 2023, 08:24
Фото: скриншот видео из блога Миляуши Шайхелислямовой

«Башкирская домохозяйка» Миляуша Шайхелислямова после похода в ФНС стала русалкой

В блоггерше после приглашения в ФНС и вопросов о просмотрах разыгрался креатив и она перевоплотилась.

Блогер из Башкирии Миляуша Шайхелислямова, более известная широкой публике как Башкирская домохозяйка, снимает клип в котором она больше не человек, а прекрасная русалка. Клип еще находится на стадии монтажа, в соцсети же блогер выложила лишь тизер будущего клипа, который будет строиться на романтическом сюжете.

Видео: видео из блога Миляуши Шайхелислямовой

На видео муж блоггерши ловил рыбу, однако вместо карасей и сомов он поймал русалку, и вспыхнувшая между ними искра приводит к более радикальным решениям, чем в сказке. Вместо того чтобы русалке жертвовать ради совместного проживания с возлюбленным голосом или чем-либо еще, решение принимает мужчина и попросту сажает свой улов в прицеп и везет в сторону счастливого будущего.

Ранее мы сообщали о том, как после интереса налоговой к блогерам-миллионникам Елене Блиновской, Валерии Чекалиной и к прочим, в налоговую пригласили и башкирскую домохозяйку, однако вопросы о блогерстве были дополнительными, визит посвящался обычной предпринимательской деятельности семьи, а не контента в интернете и заработка на нем, хотя сама блогерша признавалась, что налоговики заинтересовались получает ли женщина деньги за просмотр ее юмористических роликов.

Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше
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