Мэрия прокомментировала снос популярного киоска в центре Уфы с 27-летней историей

— 25 октября 2022 года Управление земельных и имущественных отношений проинформировало администрацию Ленинского района о признаках нарушения ООО «КМ» земельного законодательства. Согласно заключению выездного обследования земельный участок предоставлен ООО «КМ» по договору аренды для размещения киоска. По результатам инструментального обследования нестационарный пункт общественного питания «Лепешки от Игорешки» и «Coffee Like кофе с собой» общей площадью 50 кв.м размещен на части земельного участка со смещением на юго-запад от земельного участка, предоставленного по договору аренды ООО «КМ», и с превышением площадей, предусмотренных договором аренды земли, — пояснили власти.