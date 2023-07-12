Мэрия прокомментировала снос популярного киоска в центре Уфы с 27-летней историей

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Сообщается, что данный объект был самовольно установлен на данной территории и ведет свою деятельность без разрешительных документов. Предписание комиссии необходимо исполнить в течение десяти рабочих дней с момента опубликования на сайте мэрии. В противном случае павильон будет демонтирован в принудительном порядке.
Помимо этого в другом предписании комиссии, также опубликованном на сайте мэрии, говорится о демонтаже киоска «Уфа-печать», размещенного в том же здании, что и точка общепита.
Примечательно, что киоск кулинарии «Лепешки от Игорешки» был установлено здесь ещё 27 лет назад.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы, где сообщили следующее:
— 25 октября 2022 года Управление земельных и имущественных отношений проинформировало администрацию Ленинского района о признаках нарушения ООО «КМ» земельного законодательства. Согласно заключению выездного обследования земельный участок предоставлен ООО «КМ» по договору аренды для размещения киоска. По результатам инструментального обследования нестационарный пункт общественного питания «Лепешки от Игорешки» и «Coffee Like кофе с собой» общей площадью 50 кв.м размещен на части земельного участка со смещением на юго-запад от земельного участка, предоставленного по договору аренды ООО «КМ», и с превышением площадей, предусмотренных договором аренды земли, — пояснили власти.
По данным мэрии Уфы, власти уведомили Игоря Костюкова, владельца «Лепешек от Игорешки», уведомление о расторжении договора аренды земли. То же самое коснулось и киоска «Уфа-Печать».
Вместе с тем ООО «КМ» обратилось в Арбитражный суд РБ с исковым заявлением к МКУ «Управление наружной рекламы и информации» Уфы, а также с заявлением о принятии обеспечительных мер по исковому заявлению. В результате чего 31марта Арбитражный суд РБ решил запретить принудительное освобождение данного земельного участка и демонтаж киоска.
Напомним, ранее в произошел скандал между сотрудниками городской администрации и владельцами аттракционов, расположенных на площади имени Салавата Юлаева. По словам владельцев, группа людей, представившихся сотрудниками мэрии, пришла к ним с требованием о демонтаже помещений. Ситуацию прокомментировали в мэрии.