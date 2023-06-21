Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Коммерсанты, владеющие точками с развлечениями и различными товарами на площади Салавата Юлаева в Уфе, сообщили в соцсетях, что власти Уфы якобы планируют незаконный снос нескольких аттракционов, расположенных на Телецентре. Предприниматели ссылаются на начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии Уфы Рустама Хазиева, который якобы им сообщил, что территорию необходимо освободить от данных объектов в связи с приездом в республику делегации из Беларуси (форум двух республик пройдет в Уфе 26–28 июня — прим.ред.). В своих действиях представители администрации якобы ссылаются на некое предписание, в соответствии с которым владельцам аттракционов необходимо освободить территорию в течение десяти дней. При этом владельцы точек говорят, что альтернативные места для переноса точек им якобы не предложили.
Как сообщили очевидцы конфликта, несколько мужчин в гражданской одежде в сопровождении сотрудника полиции пообщались с предполагаемым владельцем объекта. В какой-то момент, говорят очевидцы, устный конфликт едва не перешел в драку.
Mkset обратился в пресс-службу МВД по Уфе, где сообщили, что по данному факту поступило обращение. В настоящий момент проводится проверка.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Там сообщили, что «город заинтересован в развитии объектов малоформатной торговли, но устанавливаемых на законных основаниях».
— Каждый год выявляются объекты установленные нелегитимно (с прекращенными/расторгнутыми договорами аренды земельных участков, не соблюдающих установленную специализацию, увеличивших площадь объекта и тем самым осуществивших самозахват земельных участков и т. п.). Городской и районными администрациями принимаются меры по выявлению и демонтажу таких объектов, — объяснили в мэрии города.
Так, по информации администрации Уфы, аттракцион «Веселый паровозик» был размещен на площади Салавата Юлаева в соответствии с договором о размещении сроком действия до 19.06.2023. Договор был заключен между Управлением по г. Уфе и Уфимскому району Минземимущества Башкирии и ООО «Веселый паровозик».
По данным чиновников, на площади Салавата Юлаева были установлены 16 торговых объектов «без правоустанавливающих документов или с нарушением существенных условий договора, таких как увеличение площади объектов, самозахват территории, нарушение специализации объектов».
— Мэрией было предложено владельцам объектов и аттракциона освободить занимаемые площади. В связи с окончанием срока действия договора о размещении аттракциона с владельцем достигнута договоренность о прекращении деятельности на площади Салавата Юлаева. Остальные организаторы несанкционированной торговли уведомлены о необходимости демонтажа объектов. В отношении самовольно установленных объектов малоформатной торговли в установленном порядке инициирована процедура демонтажа, — добавили в администрации Уфы.