Владельцы аттракционов в Уфе пожаловались на выселение из-за форума Россия-Беларусь

Коммерсанты, владеющие точками с развлечениями и различными товарами на площади Салавата Юлаева в Уфе, сообщили в соцсетях, что власти Уфы якобы планируют незаконный снос нескольких аттракционов, расположенных на Телецентре. Предприниматели ссылаются на начальника управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии Уфы Рустама Хазиева, который якобы им сообщил, что территорию необходимо освободить от данных объектов в связи с приездом в республику делегации из Беларуси (форум двух республик пройдет в Уфе 26–28 июня — прим.ред.). В своих действиях представители администрации якобы ссылаются на некое предписание, в соответствии с которым владельцам аттракционов необходимо освободить территорию в течение десяти дней. При этом владельцы точек говорят, что альтернативные места для переноса точек им якобы не предложили.