Сквер в Уфе за 25 миллионов, который сдали в сентябре 2022 года, успел зарасти травой

Тем временем в пресс-службе Кировского района Mkset сообщили, что специалисты МБУ «Служба по благоустройству кировского района Уфы»приступили к покосу сорной растительности в сквере Гвардейский вчера во второй половине дня. Эта работа будет завершена ближайшее время.