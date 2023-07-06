Сквер в Уфе за 25 миллионов, который сдали в сентябре 2022 года, успел зарасти травой

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В популярном республиканском паблике в соцсетях BashDTP опубликовано видео на котором бурьян и сорняки заполонили газон.
— В прошлом году сделали сквер «Гвардейский» имени Мугина Нагаева, красивый сквер. большое спасибо, гулять стало намного приятнее во дворе. Но газон который там сеяли и цветы которые там сажали, на которые потратили деньги, уже и не видно. Все поросло сорняком, — сетует местная жительница.
Напомним, в процессе благоустройства сквера в прошлом году сообщалось, что в сквере будет высажен котовник Фассена, дерен белый, ирис сибирский и другие растения.
Тем временем в пресс-службе Кировского района Mkset сообщили, что специалисты МБУ «Служба по благоустройству кировского района Уфы»приступили к покосу сорной растительности в сквере Гвардейский вчера во второй половине дня. Эта работа будет завершена ближайшее время.