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Сквер в Уфе за 25 миллионов, который сдали в сентябре 2022 года, успел зарасти травой

6 июля 2023, 05:56
Фото: 1MI

В Уфе единственный в Колгуевском сквер «Гаврдейский» за 25 млн рублей зарос бурьяном

На состояние одного из немногих скверов в микрорайоне Колгуевский жители жалуются в соцсетях.

В популярном республиканском паблике в соцсетях BashDTP опубликовано видео на котором бурьян и сорняки заполонили газон.

— В прошлом году сделали сквер «Гвардейский» имени Мугина Нагаева, красивый сквер. большое спасибо, гулять стало намного приятнее во дворе. Но газон который там сеяли и цветы которые там сажали, на которые потратили деньги, уже и не видно. Все поросло сорняком, — сетует местная жительница.
Видео: Bash_DTP

Напомним, в процессе благоустройства сквера в прошлом году сообщалось, что в сквере будет высажен котовник Фассена, дерен белый, ирис сибирский и другие растения.

Тем временем в пресс-службе Кировского района Mkset сообщили, что специалисты МБУ «Служба по благоустройству кировского района Уфы»приступили к покосу сорной растительности в сквере Гвардейский вчера во второй половине дня. Эта работа будет завершена ближайшее время.

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