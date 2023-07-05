mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Изображение материала

Деревья вырубили на «красной» линии в центре района в Уфе: названа причина

5 июля 2023, 16:15
Фото: коллаж из фото Антона Тарасов и фото от читателей Mkset

Жители Уфы обнаружили пропажу деревьев, которые годами украшали красную линию

Выяснили, что срубили деревья с благой целью, какой именно раскрыли в администрации района.

Жители активно развивающегося и застраивающегося Демского района Уфы уже на протяжении нескольких лет наблюдают за активными изменениями в облике района. Происходят масштабные изменения близ парка, в ноябре 2022 года его реконструировали за 200 млн рублей. Ряд дворов в шаговой доступности от парка превращаются в «башкирские дворики», преобразилась и площадь у парка, где ранее была в том числе и парковка, а сейчас располагается «Аллея дружбы».

4 июля прямо напротив реконструированного парка не стало деревьев, которые десятилетиями стояли по улице Ухтомского, что здорово удивило местных жителей.

фото от читателейфото от читателей
фото от читателей
Фото: mkset.ru

Однако как выяснилось, новость эта не должна была никого удивить, ведь преображение улицы перед парком и в частности у библиотек (их там несколько) планировалось и обсуждалось с местными жителями.

Так в начале июня, 11 числа глава Демского района Антон Тарасов встретился с представителями ландшафтной компании, которая работала над проектами «Аллея Серебряная» и «Аллея сказок» в Демском районе и власти района обсудили с ними планы и видение нового общественного пространства, которое должно появиться уже к осени.

— Считаю, что подход к благоустройству территории района должен быть комплексный. Учитывая, что реконструированы парк, «Аллея сказок» и площадь перед дома ул. Правды, 21, напрашивается и обновление тротуара перед библиотеками по и ул. Ухтомского, писал глава района Тарасов и интересовался у жителей района, — Уважаемые демчане! Какой вы видите эту площадку? На что нужно обратить внимание проектировщикам?

Предположения основанные на посте главы Демского района подтвердились в пресс-службе администрации района, где пояснили, что по улице Ухтомского начались подготовительные работы.

— Убрали старые перестойные деревья, в августе–сентябре приступят к ремонтным работам и в рамках осеннего этапа акции «Зеленая Башкирия» посадят деревья-крупномеры как на остальных аллеях, — рассказали Mkset в пресс-службе, уточнив, что в новом пространстве будут клумбы, деревья и скамейки, — Планируем связать это пространство с тем, что рядом находятся библиотеки. Некий читальный зал на свежем воздухе. В любом случае работа администрации направлена на то, чтобы улучшать район.

Напомним, пока вокруг Демского парка активно благоустраиваются территории, на территории самого парка происходят странные вещи. Гостей парка встречают громкие и агрессивные крики хищных птиц, не сразу горожане понимают, что пугающие звуки доносятся из репродукторов и у них есть предназначение, которое однако кажется по меньшей мере странным.

Власти решили вырубить деревья в ходе реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Шелкопряд? Нет, горячий асфальт: в Уфе 15-метровая береза облысела и угрожает жителям
#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Полиция, слезы и проверки: родители рассказали об ужасном выпускном в Башкирии
Сегодня, 10:19
Где летом собирать грибы в Башкирии: публикуем список самых грибных мест
Сегодня, 02:30
«Золотая» синтетика: что скрывает первый бутик с одеждой из Беларуси в Уфе
Сегодня, 02:00
«Глупые люди»: что разозлило лишившегося ног уфимца Рустама Набиева
Сегодня, 05:34
Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше
Вчера, 11:27
«Либо штраф, либо утонете»: уфимцы о скандале с озером, где Машко создает люкс-отдых
Вчера, 10:26