Деревья вырубили на «красной» линии в центре района в Уфе: названа причина

Жители активно развивающегося и застраивающегося Демского района Уфы уже на протяжении нескольких лет наблюдают за активными изменениями в облике района. Происходят масштабные изменения близ парка, в ноябре 2022 года его реконструировали за 200 млн рублей. Ряд дворов в шаговой доступности от парка превращаются в «башкирские дворики», преобразилась и площадь у парка, где ранее была в том числе и парковка, а сейчас располагается «Аллея дружбы».