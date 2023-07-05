Деревья вырубили на «красной» линии в центре района в Уфе: названа причина

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
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Updated Сегодня, 16:44
Жители активно развивающегося и застраивающегося Демского района Уфы уже на протяжении нескольких лет наблюдают за активными изменениями в облике района. Происходят масштабные изменения близ парка, в ноябре 2022 года его реконструировали за 200 млн рублей. Ряд дворов в шаговой доступности от парка превращаются в «башкирские дворики», преобразилась и площадь у парка, где ранее была в том числе и парковка, а сейчас располагается «Аллея дружбы».
4 июля прямо напротив реконструированного парка не стало деревьев, которые десятилетиями стояли по улице Ухтомского, что здорово удивило местных жителей.
Однако как выяснилось, новость эта не должна была никого удивить, ведь преображение улицы перед парком и в частности у библиотек (их там несколько) планировалось и обсуждалось с местными жителями.
Так в начале июня, 11 числа глава Демского района Антон Тарасов встретился с представителями ландшафтной компании, которая работала над проектами «Аллея Серебряная» и «Аллея сказок» в Демском районе и власти района обсудили с ними планы и видение нового общественного пространства, которое должно появиться уже к осени.
— Считаю, что подход к благоустройству территории района должен быть комплексный. Учитывая, что реконструированы парк, «Аллея сказок» и площадь перед дома ул. Правды, 21, напрашивается и обновление тротуара перед библиотеками по и ул. Ухтомского, писал глава района Тарасов и интересовался у жителей района, — Уважаемые демчане! Какой вы видите эту площадку? На что нужно обратить внимание проектировщикам?
Предположения основанные на посте главы Демского района подтвердились в пресс-службе администрации района, где пояснили, что по улице Ухтомского начались подготовительные работы.
— Убрали старые перестойные деревья, в августе–сентябре приступят к ремонтным работам и в рамках осеннего этапа акции «Зеленая Башкирия» посадят деревья-крупномеры как на остальных аллеях, — рассказали Mkset в пресс-службе, уточнив, что в новом пространстве будут клумбы, деревья и скамейки, — Планируем связать это пространство с тем, что рядом находятся библиотеки. Некий читальный зал на свежем воздухе. В любом случае работа администрации направлена на то, чтобы улучшать район.
Напомним, пока вокруг Демского парка активно благоустраиваются территории, на территории самого парка происходят странные вещи. Гостей парка встречают громкие и агрессивные крики хищных птиц, не сразу горожане понимают, что пугающие звуки доносятся из репродукторов и у них есть предназначение, которое однако кажется по меньшей мере странным.