«Один на другого валит»: уфимка показала непотребства близ сквера «Птицы» в Сипайлово

На странице у главы Башкирии Радия Хабирова сегодня особая атмосфера. Глава республики отмечает сегодня 59-летие, однако на его странице не только поздравления и пожелания. Однако стоит отметить и то, что даже жалуясь на свои проблемы жители не забывают поздравлять главу.