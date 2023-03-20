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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

«Один на другого валит»: уфимка показала непотребства близ сквера «Птицы» в Сипайлово

20 марта 2023, 15:37
Фото: vk.com/Ольга С.

Дом у сквера «Птицы» в Уфе погряз в мусоре магазина и в снегу, а еще утонул в луже

Уфимка напомнила главе Башкирии, что он обещал разобраться с ежегодной проблемой и даже прислала видеодоказательство.

На странице у главы Башкирии Радия Хабирова сегодня особая атмосфера. Глава республики отмечает сегодня 59-летие, однако на его странице не только поздравления и пожелания. Однако стоит отметить и то, что даже жалуясь на свои проблемы жители не забывают поздравлять главу.

— Прошу извинения, у вас день Рождения, но в соц сетях только так., с Днём Рождения! — начала свое повествование жительница Ольга С. и перешла к делу, а точнее к проблеме.
вот что происходит у дома по соседству со сквером "Птицы"
Фото: vk.com/Ольга С.
— Радий Фаритович, вы же когда с делегацией приезжали в парк Птицы, говорили и лужи уберут и всё, так вот, с нашей стороны дома зона разгрузки и приёма товара «Магнит», что творится? — возмущается женщина и присылает красноречивые фотографии гор мусора и треснутый мусорный бак.

Женщина также возмущена и тем, что якобы «снег всю зиму никто и не чистит, один на другого валит, сейчас такой мусор и лужа опять не подойти к дому».

местные жители лично просили главу разобраться с лужей
Видео: vk.com/Ольга С.
— Прошу исполните, то что вы обещали! — попросила главу женщина и прислала видео с открытия сквера, на нем глава обсуждает с местными жителями ту самую лужу, — Вот мой муж с вами говорил и что толку? Опять надо думать? Нам или вам?

Mkset обратился в администрацию Октябрьского района с редакционным запросом, для того, чтобы выяснить дальнейшую судьбу лужи.

 

В Уфе «с боем» открыли сквер «Птицы» за 75 миллионов рублей
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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