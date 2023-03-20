«Один на другого валит»: уфимка показала непотребства близ сквера «Птицы» в Сипайлово

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
На странице у главы Башкирии Радия Хабирова сегодня особая атмосфера. Глава республики отмечает сегодня 59-летие, однако на его странице не только поздравления и пожелания. Однако стоит отметить и то, что даже жалуясь на свои проблемы жители не забывают поздравлять главу.
— Прошу извинения, у вас день Рождения, но в соц сетях только так., с Днём Рождения! — начала свое повествование жительница Ольга С. и перешла к делу, а точнее к проблеме.
— Радий Фаритович, вы же когда с делегацией приезжали в парк Птицы, говорили и лужи уберут и всё, так вот, с нашей стороны дома зона разгрузки и приёма товара «Магнит», что творится? — возмущается женщина и присылает красноречивые фотографии гор мусора и треснутый мусорный бак.
Женщина также возмущена и тем, что якобы «снег всю зиму никто и не чистит, один на другого валит, сейчас такой мусор и лужа опять не подойти к дому».
— Прошу исполните, то что вы обещали! — попросила главу женщина и прислала видео с открытия сквера, на нем глава обсуждает с местными жителями ту самую лужу, — Вот мой муж с вами говорил и что толку? Опять надо думать? Нам или вам?
Mkset обратился в администрацию Октябрьского района с редакционным запросом, для того, чтобы выяснить дальнейшую судьбу лужи.