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Генпрокуратура просит ужесточить наказание Лилии Чанышевой*, осужденной за экстремизм

6 июля 2023, 12:17
Фото: 1MI

10 вместо 7,5 лет: Генпрокуратура просит ужесточить наказание уфимке Лилии Чанышевой*

14 июня Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии по экстремистским статьям, но и прокуратура и защита будут обжаловать приговор.

В Уфе 14 июня в Кировском районном суде Уфы огласили приговор экс-координатору «Штаба Навального»** в Уфе Лилии Чанышевой и активисту Рустему Мулякову. Женщину суд тогда приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима (для женщин иных режимов в РФ не предусмотрено), а мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии такого же режима. Тогда же защита Лилии Чанышевой сообщила Mkset о том, что будет оспаривать приговор с реальным сроком лишения свободы.

Стало известно о том, что намерение оспорить приговор Чанышевой выразила и сторона обвинения, так телеканал UTV сообщает о том, что Генеральная прокуратура России направила в Кировский райсуд Уфы апелляцию на приговор Лилии Чанышевой, по данным адвоката осужденной Рамиля Гизатуллина, предоставленным телеканалу, гособвинитель просит ужесточить приговор и назначить женщине срок заключения в десять лет лишения свободы.

По предварительным данным следующее заседание суда, где рассмотрят жалобы сторон, назначено на середину осени нынешнего года.

* внесена в список террористов и экстремистов.

** «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России.

Суд в Уфе огласил приговор Лилии Чанышевой*, обвиняемой по экстремистским статьям
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#Ирина Деревянчук#Прокуратура#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы
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