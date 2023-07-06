Генпрокуратура просит ужесточить наказание Лилии Чанышевой*, осужденной за экстремизм

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В Уфе 14 июня в Кировском районном суде Уфы огласили приговор экс-координатору «Штаба Навального»** в Уфе Лилии Чанышевой и активисту Рустему Мулякову. Женщину суд тогда приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима (для женщин иных режимов в РФ не предусмотрено), а мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии такого же режима. Тогда же защита Лилии Чанышевой сообщила Mkset о том, что будет оспаривать приговор с реальным сроком лишения свободы.
Стало известно о том, что намерение оспорить приговор Чанышевой выразила и сторона обвинения, так телеканал UTV сообщает о том, что Генеральная прокуратура России направила в Кировский райсуд Уфы апелляцию на приговор Лилии Чанышевой, по данным адвоката осужденной Рамиля Гизатуллина, предоставленным телеканалу, гособвинитель просит ужесточить приговор и назначить женщине срок заключения в десять лет лишения свободы.
По предварительным данным следующее заседание суда, где рассмотрят жалобы сторон, назначено на середину осени нынешнего года.
* внесена в список террористов и экстремистов.
** «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России.