Генпрокуратура просит ужесточить наказание Лилии Чанышевой*, осужденной за экстремизм

В Уфе 14 июня в Кировском районном суде Уфы огласили приговор экс-координатору «Штаба Навального»** в Уфе Лилии Чанышевой и активисту Рустему Мулякову. Женщину суд тогда приговорил к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима (для женщин иных режимов в РФ не предусмотрено), а мужчину к 2,5 годам лишения свободы в колонии такого же режима. Тогда же защита Лилии Чанышевой сообщила Mkset о том, что будет оспаривать приговор с реальным сроком лишения свободы.