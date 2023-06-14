Суд в Уфе огласил приговор Лилии Чанышевой*, обвиняемой по экстремистским статьям

Напомним, Лилию Чанышеву в ноябре 2021 года взяли под стражу в том же Кировском суде, а после этапировали из следственного изолятора в Уфе в СИЗО-6 города Москвы. В начале нынешнего года женщину вновь этапировали в Уфу и в столице Башкирии состоялся ряд резонансных заседаний, в одном из колотых посредством видеоконференцсвязи участвовал и Алексей Навальный из колонии во Владимирской области, где он уже отбывает наказание.