mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Изображение материала

Суд в Уфе огласил приговор Лилии Чанышевой*, обвиняемой по экстремистским статьям

14 июня 2023, 06:39
Фото: пресс-служба Кировского райсуда Уфа

Соратницу Навального* из Уфы Лилию Чанышеву* приговорили к 7,5 годам лишения свободы

Оглашение приговора состоялось в Кировском райсуде Уфы 14 июня.

В среду 14 июня в 11.00 часов в Кировском районном суде города Уфы началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой, которая ранее возглавляла Штаб Навального** в Уфе. Женщину обвиняют в в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. На заседании прозвучал приговор и Рустему Мулюкову, однако он обвинялся лишь по одной статье УК РФ — участие в экстремистском сообществе.

Сегодня Чанышеву суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы, Рустему Мулюкову суд назначил 2,5 года колонии общего режима. Об этом из зада суда сообщают «Аспекты».

Напомним, Лилию Чанышеву в ноябре 2021 года взяли под стражу в том же Кировском суде, а после этапировали из следственного изолятора в Уфе в СИЗО-6 города Москвы. В начале нынешнего года женщину вновь этапировали в Уфу и в столице Башкирии состоялся ряд резонансных заседаний, в одном из колотых посредством видеоконференцсвязи участвовал и Алексей Навальный из колонии во Владимирской области, где он уже отбывает наказание.

В конце апреля, 26 числа. гособвинение в Кировском райсуде Уфы запросило Лилии Чанышевой 12 лет тюрьмы и 10 лет ограничения в правах. Также обвинение запрашивало активистке штраф в размере 700 тысяч рублей.

*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.

Уфимская активистка Лилия Чанышева* выступила с последним словом в суде
Узнать подробнее
Читайте также:
Активистка Лилия Чанышева рассказала об условиях содержания в уфимском изоляторе
#Ирина Деревянчук#Приговор#Суд#Общество
Подпишитесь
Жители Башкирии смогут добраться до курорта в Соль-Илецке на электричке
Сегодня, 06:25
«Дармоеды»: жители Башкирии раскритиковали Настю Ивлееву после ее выступления в Уфе
Сегодня, 02:00
Путин высказался о дополнительной мобилизации в Башкирии
Сегодня, 03:24
Стало известно, о чем говорили власти Башкирии на закрытой части оперативки
Сегодня, 05:51
Сердце гиганта: как работает ЛПДС «Нурлино», одна из крупнейших в «Транснефть — Урал»
8 июня 11:29