Суд в Уфе огласил приговор Лилии Чанышевой*, обвиняемой по экстремистским статьям

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В среду 14 июня в 11.00 часов в Кировском районном суде города Уфы началось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Лилии Чанышевой, которая ранее возглавляла Штаб Навального** в Уфе. Женщину обвиняют в в призывах к экстремизму, создании организации, нарушающей права граждан, и участии в экстремистском сообществе. На заседании прозвучал приговор и Рустему Мулюкову, однако он обвинялся лишь по одной статье УК РФ — участие в экстремистском сообществе.
Сегодня Чанышеву суд приговорил к 7,5 годам лишения свободы, Рустему Мулюкову суд назначил 2,5 года колонии общего режима. Об этом из зада суда сообщают «Аспекты».
Напомним, Лилию Чанышеву в ноябре 2021 года взяли под стражу в том же Кировском суде, а после этапировали из следственного изолятора в Уфе в СИЗО-6 города Москвы. В начале нынешнего года женщину вновь этапировали в Уфу и в столице Башкирии состоялся ряд резонансных заседаний, в одном из колотых посредством видеоконференцсвязи участвовал и Алексей Навальный из колонии во Владимирской области, где он уже отбывает наказание.
В конце апреля, 26 числа. гособвинение в Кировском райсуде Уфы запросило Лилии Чанышевой 12 лет тюрьмы и 10 лет ограничения в правах. Также обвинение запрашивало активистке штраф в размере 700 тысяч рублей.
*Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
**Штабы Алексея Навального признаны экстремистскими и запрещены в России.