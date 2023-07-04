Грузовик с помидорами попал в ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Сообщается, что инцидент произошел минувшей ночью неподалёку от села Челкаково в Бураевском районе республики. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госкомитета по ЧС выявили, что столкновение произошло между двумя грузовыми авто — DAF и ГАЗель.
По информации ведомства, муэчина, находившийся за рулём ГАЗели в результате столкновения получил травмы. После того, как водителя вызволили из салона автомобиля, он был передан медикам. Водитель DAF не пострадал.