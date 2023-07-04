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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:28

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Грузовик с помидорами попал в ДТП в Башкирии

4 июля 2023, 07:12
Фото: Пресс-служба Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии водитель грузового авто пострадал при столкновении с другим большегрузом

Столкновение произошло несколькими часами ранее в Бураевском районе республики, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС

Сообщается, что инцидент произошел минувшей ночью неподалёку от села Челкаково в Бураевском районе республики. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госкомитета по ЧС выявили, что столкновение произошло между двумя грузовыми авто — DAF и ГАЗель.

По информации ведомства, муэчина, находившийся за рулём ГАЗели в результате столкновения получил травмы. После того, как водителя вызволили из салона автомобиля, он был передан медикам. Водитель DAF не пострадал.

#Транспорт#Новости Уфы#Дороги#Автомобиль#Происшествия#Азамат Нухов
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