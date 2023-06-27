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«Вы такого не увидите»: что скрывает один из популярных санаториев в Башкирии

27 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI

Россиянка назвала отдых в санатории Башкирии «лучше отпуска в Турции»

По словам туристки, посетившей ранее один из санаториев Башкирии, отдых там оказался «лучше отпуска в Турции». Своими впечатлениями о санатории девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма». Отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

Основными причинами, по которым выбор пал именно на этот санаторий, туристка называет хорошие отзывы в интернете, удобное месторасположение, а также «легендарный геотермальный пар, который является главным лечебным природным фактором курорта».

Как рассказывает девушка, ранее она побывала в геокурорте Янган-Тау, отмечая его прекрасную природу и чистый, насыщенным аэроионами воздух. Помимо этого среди плюсов лечебницы она выделяет отличный сервис и питание.

«В Турции большой вопрос к разнообразию, часто, что не доели на ужин, смешивается и подается на завтрак в виде салатов, заправленных большим количеством майонеза. В Янган-Тау вы такого не увидите — вся еда свежая, а меню обновляется каждые две недели», — рассказывает она о кухне в санатории.

По словам читательницы портала, 12-дневный отдых в санатории обошелся ей в 80 тысяч рублей. Помимо непосредственного проживания в санатории её путевка также включала в себя геотермальные ванны, массаж, физиотерапию, магнитотерапию, ЛФК, минеральные ванны и фитотерапию. Для сравнения она опять же приводит свой опыт отдыха в турецких отелях, где, по её словам, за оздоровительные процедуры часто приходится доплачивать.

«Но если в Турции захочется массаж, хамам или другие спа-процедуры, то это подразумевает дополнительные траты», — добавила она.
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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Санаторий#Летний оздоровительный отдых#Общество#Медицина
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