«Вы такого не увидите»: что скрывает один из популярных санаториев в Башкирии

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Основными причинами, по которым выбор пал именно на этот санаторий, туристка называет хорошие отзывы в интернете, удобное месторасположение, а также «легендарный геотермальный пар, который является главным лечебным природным фактором курорта».
Как рассказывает девушка, ранее она побывала в геокурорте Янган-Тау, отмечая его прекрасную природу и чистый, насыщенным аэроионами воздух. Помимо этого среди плюсов лечебницы она выделяет отличный сервис и питание.
«В Турции большой вопрос к разнообразию, часто, что не доели на ужин, смешивается и подается на завтрак в виде салатов, заправленных большим количеством майонеза. В Янган-Тау вы такого не увидите — вся еда свежая, а меню обновляется каждые две недели», — рассказывает она о кухне в санатории.
По словам читательницы портала, 12-дневный отдых в санатории обошелся ей в 80 тысяч рублей. Помимо непосредственного проживания в санатории её путевка также включала в себя геотермальные ванны, массаж, физиотерапию, магнитотерапию, ЛФК, минеральные ванны и фитотерапию. Для сравнения она опять же приводит свой опыт отдыха в турецких отелях, где, по её словам, за оздоровительные процедуры часто приходится доплачивать.
«Но если в Турции захочется массаж, хамам или другие спа-процедуры, то это подразумевает дополнительные траты», — добавила она.