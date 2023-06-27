«Вы такого не увидите»: что скрывает один из популярных санаториев в Башкирии

По словам читательницы портала, 12-дневный отдых в санатории обошелся ей в 80 тысяч рублей. Помимо непосредственного проживания в санатории её путевка также включала в себя геотермальные ванны, массаж, физиотерапию, магнитотерапию, ЛФК, минеральные ванны и фитотерапию. Для сравнения она опять же приводит свой опыт отдыха в турецких отелях, где, по её словам, за оздоровительные процедуры часто приходится доплачивать.