Еда для свиней и сюрпризы под кроватью: что говорят о 6 худших санаториях Башкирии

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Ранее Mkset уже рассказывал о том, что говорят отдыхавшие в разных санаториях республики пользователи о качестве услуг и сервисе. К примеру, геокурорт «Янган-Тау», который большинство считают едва ли не лучшим санаторием республики, отдельные пользователи обвинили в том, что процедуры там выполняются «спустя рукава». А в санатории «Танып» раскритиковали кухню вплоть до того, что там якобы подаются блюда «с гнильцой». Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Теперь же обратим внимание на тех, кого поисковик выдает не сразу. Отзывы, как и всегда, противоречивые, но от этого лишь интереснее.
Санаторий «Авангард»
Санаторий «Авангард» по сравнению с другими имеет не так много отзывов, однако стоит отметить, что среди них есть и противоречивые. По данным Яндекса, лечебница имеет оценку 4,3 из 5.
Многие пользователи рассказывают, что ездят туда уже в течение многих лет. По их словам, путевки в «Авангард» стоят сравнительно недорого, а уровень оказываемых услуг достаточно высок.
Но есть и негативные отзывы, хоть и довольно своеобразные. Так, Гульшат М. настоятельно рекомендует администрации санатория оборудовать на территории бассейн, сауну, детские площадки, отремонтировать турбазу.
— Старая советская гостиница. Лесополоса, добираться в город только на такси, до центра стоит 250 рублей, столовая как в детском лагере. Мебель в номерах старая, из душа все течет на пол, — поделилась впечатлениями Елена.
Санаторий «Талкас»
Санаторий, расположенный в Баймакском районе Башкирии, по оценкам пользователей, имеет рейтинг 4,2 из 5. На сайте лечебницы о ней рассказывается как об уникальном месте и «одном из красивейших и нетронутых уголков Башкортостана». Особое внимание уделяется месторасположению санатория: он находится неподалеку от озера «Талкас», которое «несет в себе огромную лечебную силу».
Чаще всего пользователи ставят лечебнице четыре-пять баллов из пяти возможных. Наиболее часто хвалят отзывчивый персонал и разнообразие процедур. Однако не все пользователи согласны с высокой оценкой лечебницы.
Так, по мнению одного из отдыхавших, данный санаторий подходит для того, чтобы «там переночевать», а за оздоровлением, по его мнению, лучше отправиться в другое место. Среди минусов выделяются такие, как отсутствие заявленных процедур и некомпетентность медперсонала. Примерно о тех же проблемах заявляет ещё ряд пользователей, добавляя, что в санатории не хватает персонала, уборку номеров проводят редко, а приём пациентов вместо врача ведет якобы фельдшер.
— Отдых для интровертов-одиночек, которые найдут сами себе занятия и будут стойко сносить тяготы и лишения сервиса, — лаконично оценил санаторий пользователь Armitage One.
— Питание ужасное, в супе плавает жир от подсолнечного масла. Номера убирают плохо и очень редко. Смена постельного белья 1 раз в 8 дней, постельное бельё никто не застилает, это делает сам отдыхающий. Кумысолечение, о котором заявлено на сайте санатория, отсутствует, т. к. лошади давно проданы. Полотенца в грязелечебнице и на ваннах можно получить только с утра, далее они просто их сушат, не стирая, и снова, предлагают на другой день. Персонала мало, в результате чего очереди на процедуры. Грязь жидкая и холодная. Не советую сюда ехать, — поделилась мнением некая отдыхающая Иванова.
Санаторий «Речные зори»
На 4,2 из 5 пользователи также оценивают санаторий «Речные зори» в Калининском районе Уфы. О данном санатории в сети не оказалось большого объема справочной информации. Известно, к примеру, что данный санатории специализируется на лечении дыхательных путей, костно-мышечной системы, центральной нервной системы, органов пищеварения и кровообращения, а также опорно-двигательного аппарата.
Однако, по словам некоторых пользователей, обслуживание в санатории оставляет желать лучшего. Так, в одном из популярных отзывов пользователь заявляет, что едва ли не все в лечебнице плохо. По его словам, отдыхающих «кормят как свиней», помимо этого состояние номеров и их оборудование также в неудовлетворительном состоянии: якобы там плохо работает интернет и периодически случаются сбои электричества, старые телевизоры с «тремя каналами» и нет холодильника.
— Был когда-то суперский санаторий, а сейчас ничего не ухожено, все разрушается, прям жалко, библиотека пылится, грязь. Никому ничего не надо, — считает Ирина П.
Санаторий «Белоречье»
На 4,2 балла из 5 возможных оценили пользователи санаторий «Белоречье». По мнению пользователей, в лечебнице работают компетентные профессионалы, оздоровительные услуги, как и меню — разнообразные.
По информации на сайте лечебницы, в первую очередь, здесь специализируются на лечении и профилактике заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также заболеваний ЖКТ и мочеполовой системы. Для отдыхающих доступны бассейн, массаж, лечебная физкультура и различные процедуры, включая, к примеру, фонофорез и гидротерапию.
Несмотря на это, отмечается, что в данном санатории «сохранилась атмосфера СССР», поэтому некоторые отдыхающие просят руководство санатория установить более современное оборудование или обновить посуду в столовой.
— В кухне не всегда соблюдаются санитарные нормы. В люкс комнате берут оплату за использования телевизора, который не работал, — отозвался пользователь с ником CommGuy.
Санаторий-профилакторий «Венеция»
Санаторий-профилакторий «Венеция», который в настоящий момент работает в качестве детского оздоровительного лагеря. По данным Яндекса, пользователи оценили бывшую лечебницу на твёрдую четвёрку.
Однако оценки в отзывах сильно разнятся между собой. Многие из отдыхавших в лечебнице остались недовольны её «советским» внешним видом. В частности, некоторые пользователи отметили застиранные простыни и старую мебель. Кому-то не понравилось то, что здесь не предусмотрено практически никаких развлечений для детей: игровой комнаты либо детских площадок.
— Здания старые, с центрального входа ещё как-то навели косметику, но со стороны леса — это просто ужасно… Для детей практически никаких развлечений, персонал тоже не особо приветливый. В общем довольно унылое место, кроме природы вокруг не за что ставить оценку, — считает Юрий.
Санаторий-профилакторий «Изумруд»
На четвёрку оценили также и санаторий-профилакторий «Изумруд» в Туймазах. Отдыхающим предлагается аппаратная физиотерапия, бальнеотерапия, грязелечение и другие виды процедур.
Наиболее часто отдыхавшие в санатории жалуются на холодные номера. К примеру, по словам, одного из пользователей, в санатории проживала юниорская хоккейная команда, многие из юных игроков которой якобы заболели из-за крайне низкой температуры в здании. Многие остались недовольны мебелью и обстановкой в номерах. Несмотря на то, что там было чисто, часть мебели была с видимыми дефектами.
— Кормят на тройку, обеды более-менее, завтраки и ужины ешь, потому что больше нечего есть. В номере, когда заселились, нашли под кроватью апельсин, т. е. понятен уровень уборки номеров. Вода в номерах то есть, то нет вообще (благо что недолго), то бежит одна горячая. И эту проблему не спешат решать от слова вообще. В угловых номерах холодно. Администраторов набрали из бывших надзирателей колоний. Испортили впечатление от города. Большое сюда не ногой, — высказалась Ляля И.