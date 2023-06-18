Еда для свиней и сюрпризы под кроватью: что говорят о 6 худших санаториях Башкирии

— Питание ужасное, в супе плавает жир от подсолнечного масла. Номера убирают плохо и очень редко. Смена постельного белья 1 раз в 8 дней, постельное бельё никто не застилает, это делает сам отдыхающий. Кумысолечение, о котором заявлено на сайте санатория, отсутствует, т. к. лошади давно проданы. Полотенца в грязелечебнице и на ваннах можно получить только с утра, далее они просто их сушат, не стирая, и снова, предлагают на другой день. Персонала мало, в результате чего очереди на процедуры. Грязь жидкая и холодная. Не советую сюда ехать, — поделилась мнением некая отдыхающая Иванова.