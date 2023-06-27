mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Изображение материала

Подбросьте деньжат или мы вам сами подбросим: суд наказал экс-полицейских из Уфы

27 июня 2023, 03:55
Фото: 1MI

Экс-полицейских и их сообщника приговорили к реальным срокам за вымогательство в Уфе

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор по уголовному делу экс-полицейских и их сообщника.

Октябрьский районный суд города Уфы вынес приговор двоим уже бывшим сотрудникам полиции и их сообщнику. Они промышляли тем, что задерживали граждан, в которых видели наркопотребителей и вымогали у них деньги, в случае отказа угрожая подбросить им наркотические средства и начать преследование по закону. За свою милость от четырех граждан они получили более полумиллиона рублей. Один из пострадавших от такой «подработки» и вовсе передал сообщникам более четверти миллиона рублей и 12 пятитысячных подарочных сертификатов, другой «клиент» и вовсе заложил свой автомобиль в ломбард.

Однако помимо выдуманных наркопреступлений сотрудники также занимались инсценировкой ДТП, на подставном столкновении автомобилей «ГАЗ» и «Audi А6»они выручили 145 тысяч рублей страховых выплат. Когда делом начали заниматься коллеги-правоохранители, у их недобросовестного коллеги-оперуполномоченного были изъяты патроны от боевого оружия, которые он хранил незаконно.

Оба экс-полицейских вины своей не признали, их сообщник признал вину частично. Уволенные из полиции сотрудники получили наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, одному из них — с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года, сообщнику же предстоит отбыть 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд взыскал с осужденных 200 тысяч рублей материального ущерба, однако приговор в законную силу еще не вступил и его могут обжаловать.

Обвиненные в насилии над коллегой экс-полицейские в Уфе не смогли обжаловать приговор
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе полицейские поймали преступников и сами предложили им договориться
#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#Автомобиль
Подпишитесь
«Башкиры дорого заплатили за свою свободу»: какие в истории республики были мятежи
Вчера, 16:33
Житель Башкирии взял в заложники семью с пятью детьми
Сегодня, 04:53
Что происходит в центре Уфы накануне юбилейного форума регионов России и Беларуси
Вчера, 07:54
Всё размыло, авто ушли под землю: курортный Соль-Илецк «поплыл» после жуткого ливня
Вчера, 10:24
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
Вчера, 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
Вчера, 05:12