Подбросьте деньжат или мы вам сами подбросим: суд наказал экс-полицейских из Уфы

Октябрьский районный суд города Уфы вынес приговор двоим уже бывшим сотрудникам полиции и их сообщнику. Они промышляли тем, что задерживали граждан, в которых видели наркопотребителей и вымогали у них деньги, в случае отказа угрожая подбросить им наркотические средства и начать преследование по закону. За свою милость от четырех граждан они получили более полумиллиона рублей. Один из пострадавших от такой «подработки» и вовсе передал сообщникам более четверти миллиона рублей и 12 пятитысячных подарочных сертификатов, другой «клиент» и вовсе заложил свой автомобиль в ломбард.