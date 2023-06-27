Подбросьте деньжат или мы вам сами подбросим: суд наказал экс-полицейских из Уфы

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 04:01
Октябрьский районный суд города Уфы вынес приговор двоим уже бывшим сотрудникам полиции и их сообщнику. Они промышляли тем, что задерживали граждан, в которых видели наркопотребителей и вымогали у них деньги, в случае отказа угрожая подбросить им наркотические средства и начать преследование по закону. За свою милость от четырех граждан они получили более полумиллиона рублей. Один из пострадавших от такой «подработки» и вовсе передал сообщникам более четверти миллиона рублей и 12 пятитысячных подарочных сертификатов, другой «клиент» и вовсе заложил свой автомобиль в ломбард.
Однако помимо выдуманных наркопреступлений сотрудники также занимались инсценировкой ДТП, на подставном столкновении автомобилей «ГАЗ» и «Audi А6»они выручили 145 тысяч рублей страховых выплат. Когда делом начали заниматься коллеги-правоохранители, у их недобросовестного коллеги-оперуполномоченного были изъяты патроны от боевого оружия, которые он хранил незаконно.
Оба экс-полицейских вины своей не признали, их сообщник признал вину частично. Уволенные из полиции сотрудники получили наказание в виде 7 и 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, одному из них — с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 2 года, сообщнику же предстоит отбыть 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд взыскал с осужденных 200 тысяч рублей материального ущерба, однако приговор в законную силу еще не вступил и его могут обжаловать.