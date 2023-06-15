В Уфе полицейские поймали преступников и сами предложили им договориться

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Калининский районный суд Уфы в скором времени рассмотрит дело о превышении должностных полномочий и о вымогательстве взятки. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении бывших правоохранителей, которые в ноябре 2022 года искали преступников, но по версии следствия сами совершили преступления.
В ноябре прошлого года правоохранители проверяя сообщения о краже телефона выехали в одно из черниковских кафе. Однако препятствовать стражам порядка стал не сам подозреваемый, а его приятель, который преградил дорогу на машине и битой ударил по ноге правоохранителю, после чего был задержан.
Дальнейшие действия тогда еще сотрудников внезапно вышли за рамки правового поля и они, по версии следствия, находясь в отделе полиции избили дебошира с битой и требовали 100 тысяч рублей взятки, чтобы не сесть за применение насилия в отношении представителя власти.
При получении одним из фигурантов уголовного дела денег его задержали, однако оба обвиняемых своей вины не признают.