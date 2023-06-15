В Уфе полицейские поймали преступников и сами предложили им договориться

В ноябре прошлого года правоохранители проверяя сообщения о краже телефона выехали в одно из черниковских кафе. Однако препятствовать стражам порядка стал не сам подозреваемый, а его приятель, который преградил дорогу на машине и битой ударил по ноге правоохранителю, после чего был задержан.