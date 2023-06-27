Наконец-то: Погода в Башкирии начала меняться в лучшую сторону

Завтра в среду 28 июня, жителей республики ждет солнечная и теплая погода без существенных осадков. Ветер будет меняться на западный, юго-западный умеренный. Ночью воздух прогреется до «дневных» показателей в 10-15 градусов, однако по востоку Башкирии ночи все еще могут быть холодны, температура может опуститься до 5 градусов. Днем тепло, 20-25 градусов.