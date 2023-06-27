Наконец-то: Погода в Башкирии начала меняться в лучшую сторону

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Сегодня, 27 июня в выходной для части жителей Башкирии день начнется постепенное улучшение погоды и воздух днем прогреется до 24 градусов, что весьма существенно по сравнению с температурой прошедшей недели. Существенных осадков сегодня не ждут, ветер прогнозируется умеренный северо-западный.
Завтра в среду 28 июня, жителей республики ждет солнечная и теплая погода без существенных осадков. Ветер будет меняться на западный, юго-западный умеренный. Ночью воздух прогреется до «дневных» показателей в 10-15 градусов, однако по востоку Башкирии ночи все еще могут быть холодны, температура может опуститься до 5 градусов. Днем тепло, 20-25 градусов.
В четверг прогноз полностью повторяет погоду на среду, лишь с тем отличием, что в четверг жителей могут ждать небольшие дожди.