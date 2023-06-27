mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Изображение материала

Наконец-то: Погода в Башкирии начала меняться в лучшую сторону

27 июня 2023, 03:33
Фото: 1MI

После прохлады и дождей в Башкирию идет потепление и лишь небольшие осадки

С прогнозом погоды на ближайшие три дня ознакомили в Башгидрометцентре.

Сегодня, 27 июня в выходной для части жителей Башкирии день начнется постепенное улучшение погоды и воздух днем прогреется до 24 градусов, что весьма существенно по сравнению с температурой прошедшей недели. Существенных осадков сегодня не ждут, ветер прогнозируется умеренный северо-западный.

Завтра в среду 28 июня, жителей республики ждет солнечная и теплая погода без существенных осадков. Ветер будет меняться на западный, юго-западный умеренный. Ночью воздух прогреется до «дневных» показателей в 10-15 градусов, однако по востоку Башкирии ночи все еще могут быть холодны, температура может опуститься до 5 градусов. Днем тепло, 20-25 градусов.

В четверг прогноз полностью повторяет погоду на среду, лишь с тем отличием, что в четверг жителей могут ждать небольшие дожди.

Ехать или нет? Какая погода ждет туристов Башкирии в Соль-Илецке после потопа
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно когда в Уфу вернется жаркая погода
#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых
Подпишитесь
«Башкиры дорого заплатили за свою свободу»: какие в истории республики были мятежи
Вчера, 16:33
Житель Башкирии взял в заложники семью с пятью детьми
Сегодня, 04:53
Что происходит в центре Уфы накануне юбилейного форума регионов России и Беларуси
Вчера, 07:54
Всё размыло, авто ушли под землю: курортный Соль-Илецк «поплыл» после жуткого ливня
Вчера, 10:24
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
Вчера, 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
Вчера, 05:12