Стало известно когда в Уфу вернется жаркая погода

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Пока льют дожди, а грозы с порывистым ветром роняют деревья на городских улицах, синоптики сообщили когда в столицу республики вернется жара. До конца следующей короткой рабочей недели температура будет постепенно подниматься, на несколько градусов ежедневно. Так в четверг 15 июня прогнозируется температура воздуха 27 градусов, а в пятницу 16 июня достигнет показателя в 29 градусов.
Однако надолго такая погода не задержится, в субботу 17 июня обещают 28 градусов, а в воскресенье 24 и кратковременные дожди. Следующая работа начнется с температуры в 20 градусов — таковы прогнозы синоптиков как минимум на понедельник и вторник.