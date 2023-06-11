Стало известно когда в Уфу вернется жаркая погода

Пока льют дожди, а грозы с порывистым ветром роняют деревья на городских улицах, синоптики сообщили когда в столицу республики вернется жара. До конца следующей короткой рабочей недели температура будет постепенно подниматься, на несколько градусов ежедневно. Так в четверг 15 июня прогнозируется температура воздуха 27 градусов, а в пятницу 16 июня достигнет показателя в 29 градусов.