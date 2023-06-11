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Published Сегодня, 04:35

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Стало известно когда в Уфу вернется жаркая погода

11 июня 2023, 04:35

Синоптики рассказали какой будет следующая неделя и заявили, что в Уфу вернется жара

После длинных выходных погода позволит спокойно работать, не изнывая от жары, но ии наступившая жара продлится недолго, следует из прогноза «Гисметео».

Пока льют дожди, а грозы с порывистым ветром роняют деревья на городских улицах, синоптики сообщили когда в столицу республики вернется жара. До конца следующей короткой рабочей недели температура будет постепенно подниматься, на несколько градусов ежедневно. Так в четверг 15 июня прогнозируется температура воздуха 27 градусов, а в пятницу 16 июня достигнет показателя в 29 градусов.

Однако надолго такая погода не задержится, в субботу 17 июня обещают 28 градусов, а в воскресенье 24 и кратковременные дожди. Следующая работа начнется с температуры в 20 градусов — таковы прогнозы синоптиков как минимум на понедельник и вторник.

Когда жара снова вернется в Башкирию
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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Уфы#Летний оздоровительный отдых
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