Ехать или нет? Какая погода ждет туристов Башкирии в Соль-Илецке после потопа

Однако погода в городе-курорте начнет выправляться, и со вторника обещает быть достаточно теплой — 23 градуса и без осадков. В среду станет еще на один градус теплее, а в четверг и пятницу настанет долгожданная жара — 28 и 32 градуса соответственно.