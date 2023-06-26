Ехать или нет? Какая погода ждет туристов Башкирии в Соль-Илецке после потопа

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
После потопа Соль-Илецк ждет сухая и теплая неделя, но все изменится на выходных. Понедельник, 26 июня, уже преподнес отдыхающим не самый приятный погодный сюрприз, в воскресенье город-курорт едва не смыло ливнем, а сегодня местные жители массово выкладывают в соцсети последствия разгула стихии.
Однако погода в городе-курорте начнет выправляться, и со вторника обещает быть достаточно теплой — 23 градуса и без осадков. В среду станет еще на один градус теплее, а в четверг и пятницу настанет долгожданная жара — 28 и 32 градуса соответственно.
А вот выходные хоть будут и теплыми, но синоптики обещают осадки. При температуре 26 и 27 градусов соответственно в следующие выходные прогнозируются дожди и пасмурная погода.