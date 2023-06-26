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Published Сегодня, 11:03

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Ехать или нет? Какая погода ждет туристов Башкирии в Соль-Илецке после потопа

26 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI

Туристам из Башкирии: Погода в Соль-Илецке после потопа и разрушений из-за дождя

Прогноз погоды в городе, куда толпами едут отдыхать туристы из Башкирии, публикует Gismeteo.

После потопа Соль-Илецк ждет сухая и теплая неделя, но все изменится на выходных. Понедельник, 26 июня, уже преподнес отдыхающим не самый приятный погодный сюрприз, в воскресенье город-курорт едва не смыло ливнем, а сегодня местные жители массово выкладывают в соцсети последствия разгула стихии.

Однако погода в городе-курорте начнет выправляться, и со вторника обещает быть достаточно теплой — 23 градуса и без осадков. В среду станет еще на один градус теплее, а в четверг и пятницу настанет долгожданная жара — 28 и 32 градуса соответственно.

А вот выходные хоть будут и теплыми, но синоптики обещают осадки. При температуре 26 и 27 градусов соответственно в следующие выходные прогнозируются дожди и пасмурная погода.

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#Ирина Деревянчук#Погода#Летний оздоровительный отдых#Новости Башкирии
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