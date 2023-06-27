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Аномальная погода накроет Башкирию в июле

27 июня 2023, 07:02
Фото: 1MI

Аномальный июль: 10-дневный дождь накроет Башкирию

Примерный прогноз на второй месяц лета опубликовали синоптики Башгидрометцентра.

Июль покажет жителям Башкирии все грани лета, за исключением разве что слишком сильной жары. По прогнозам синоптиков июль обрадует Башкирию теплыми деньками, средняя температура будет составлять 25-26 градусов, которые разбавят кратковременные дожди с грозами. Ночи наконец-то станут по летнему теплыми, синоптики обещают, что ночью средняя температура воздуха будет составлять от 15 до 17 градусов.

Вторая декада месяца будет очень дождливой. С 11 по 20 июня синоптики прогнозируют бесконечные ежедневные дожди. Дневная температура будет колебаться при этом в широком диапазоне от 13 до 22 градусов, а ночи вновь станут прохладными — от 11 до 14 градусов.

Но завершит июль погода приятным теплым и сухим аккордом, жителям республики обещаны средние температуры днем около 26-27 градусов, ночи со средней температурой в 16-18 градусов располагают даже к прогулкам. Дождей, что немаловажно, в конце июля синоптики не обещают.

Наконец-то: Погода в Башкирии начала меняться в лучшую сторону
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#Погода#Новости Башкирии#Летний оздоровительный отдых#Ирина Деревянчук
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