Аномальная погода накроет Башкирию в июле

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Июль покажет жителям Башкирии все грани лета, за исключением разве что слишком сильной жары. По прогнозам синоптиков июль обрадует Башкирию теплыми деньками, средняя температура будет составлять 25-26 градусов, которые разбавят кратковременные дожди с грозами. Ночи наконец-то станут по летнему теплыми, синоптики обещают, что ночью средняя температура воздуха будет составлять от 15 до 17 градусов.
Вторая декада месяца будет очень дождливой. С 11 по 20 июня синоптики прогнозируют бесконечные ежедневные дожди. Дневная температура будет колебаться при этом в широком диапазоне от 13 до 22 градусов, а ночи вновь станут прохладными — от 11 до 14 градусов.
Но завершит июль погода приятным теплым и сухим аккордом, жителям республики обещаны средние температуры днем около 26-27 градусов, ночи со средней температурой в 16-18 градусов располагают даже к прогулкам. Дождей, что немаловажно, в конце июля синоптики не обещают.