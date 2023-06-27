Аномальная погода накроет Башкирию в июле

Июль покажет жителям Башкирии все грани лета, за исключением разве что слишком сильной жары. По прогнозам синоптиков июль обрадует Башкирию теплыми деньками, средняя температура будет составлять 25-26 градусов, которые разбавят кратковременные дожди с грозами. Ночи наконец-то станут по летнему теплыми, синоптики обещают, что ночью средняя температура воздуха будет составлять от 15 до 17 градусов.