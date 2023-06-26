«Ряд заболеваний есть»: Хабиров раскрыл ситуацию с участниками СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что башкирский добровольческий полк полностью сформирован. С его слов, ни один военнослужащий не будет отправлен в зону СВО без проведения диспансеризации.
— Мы уже обнаружили ряд заболеваний, тем более люди взрослые там есть, это правильно, — высказался о диспансеризации Хабиров.
По словам главы минздрава Башкирии, диспансеризация участников СВО из Башкирии уже завершается.