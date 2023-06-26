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«Ряд заболеваний есть»: Хабиров раскрыл ситуацию с участниками СВО из Башкирии

26 июня 2023, 05:56
Фото: 1MI
Глава Башкирии также отметил, при каких условиях отправят бойцов из республики в зону СВО. Об этом руководитель республики сообщил на еженедельном оперативном совещании

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что башкирский добровольческий полк полностью сформирован. С его слов, ни один военнослужащий не будет отправлен в зону СВО без проведения диспансеризации.

— Мы уже обнаружили ряд заболеваний, тем более люди взрослые там есть, это правильно, — высказался о диспансеризации Хабиров.

По словам главы минздрава Башкирии, диспансеризация участников СВО из Башкирии уже завершается.

#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Здоровье
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