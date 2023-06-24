Известно пройдут ли в Уфе праздничные мероприятия после мятежа ЧВК «Вагнер»

Напомним, сегодня 24 июня около 10 часов по московскому времени президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с мятежом, в котором обвинили главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. О чем говорил президент в обращении к стране можно узнать здесь.