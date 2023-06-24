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Известно пройдут ли в Уфе праздничные мероприятия после мятежа ЧВК «Вагнер»

24 июня 2023, 08:00
Фото: 1MI

В Уфе не будут отменять запланированные на 24 июня мероприятия

О том будут ли в Уфе вводиться какие-либо изменения рассказали в мэрии Уфы 24 июня.

24 июня в Уфе празднуется День молодежи и по всему городу запланировано большое количество праздничных и торжественных мероприятий. В это же время в трех регионах страны, в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции.

Усилены меры безопасности в ряде регионов России, жителям Ростова и вовсе рекомендовано не покидать жилищ. Все массовые мероприятия отменили до 26 июня в Калининградской области в целях безопасности, такие же меры приняты в Липецкой области. Информация о решении властей об ограничениях обновляется регулярно.

Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы, чтобы выяснить, как ситуация в стране отразится на городских мероприятиях

— Официальная информация об отмене в адрес пресс-службы не поступала, — сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня 24 июня около 10 часов по московскому времени президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с мятежом, в котором обвинили главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. О чем говорил президент в обращении к стране можно узнать здесь.

В каких регионах России 24 июня ввели режим контртеррористической операции
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
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