Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обвинили в военном мятеже

Евгений Пригожин, обвинил Министерство обороны в нанесении ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнера». Он заявил, что был готов идти на уступки Минобороны и подписать с министерством контракт, но там, по его словам, решили прибегнуть к подобным шагам. После этого, Пригожин объявил о Марше справедливости для наказания военного руководства страны. Сопротивляющихся он пообещал уничтожить.