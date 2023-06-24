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Posted Вчера, 23:41

Published Вчера, 23:41

Modified Вчера, 23:47

Updated Вчера, 23:47

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Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обвинили в военном мятеже

23 июня 2023, 23:41
Фото: Rostovgazeta.ru
Поздно вечером, 23 июня, Пригожин обрушился с критикой на военное руководство страны и объявил о Марше справедливости.

Евгений Пригожин, обвинил Министерство обороны в нанесении ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнера». Он заявил, что был готов идти на уступки Минобороны и подписать с министерством контракт, но там, по его словам, решили прибегнуть к подобным шагам. После этого, Пригожин объявил о Марше справедливости для наказания военного руководства страны. Сопротивляющихся он пообещал уничтожить.

В Минобороны России опровергли подобные заявления. Это «не соответствуют действительности и является информационной провокацией», — официально заявили в военном ведомстве.

В Минобороны также сообщают, что ВС РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.

В Кремле прокомментировали ситуацию, отметив, что президент страны Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

«Принимаются все необходимые меры», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

В ФСБ призвали не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию.

В Москве были усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, передает ТАСС.

Военная техника была также замечена в разных частях Ростова. Движение по автомобильным трассам вокруг города было приостановлено.

В половине второго утра, по московскому времени, Первый канал показал специальный выпуск новостей, где Пригожина обвинили в фейках, а также зачитали официальные сообщения силовых ведомств.

#Рустэм Башкирцев
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