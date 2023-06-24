Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обвинили в военном мятеже

Posted Вчера, 23:41
Published Вчера, 23:41
Modified Вчера, 23:47
Updated Вчера, 23:47
Евгений Пригожин, обвинил Министерство обороны в нанесении ракетного удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнера». Он заявил, что был готов идти на уступки Минобороны и подписать с министерством контракт, но там, по его словам, решили прибегнуть к подобным шагам. После этого, Пригожин объявил о Марше справедливости для наказания военного руководства страны. Сопротивляющихся он пообещал уничтожить.
В Минобороны России опровергли подобные заявления. Это «не соответствуют действительности и является информационной провокацией», — официально заявили в военном ведомстве.
В Минобороны также сообщают, что ВС РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения спецоперации.
В Кремле прокомментировали ситуацию, отметив, что президент страны Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.
«Принимаются все необходимые меры», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года было возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.
В ФСБ призвали не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию.
В Москве были усилены меры безопасности. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, передает ТАСС.
Военная техника была также замечена в разных частях Ростова. Движение по автомобильным трассам вокруг города было приостановлено.
В половине второго утра, по московскому времени, Первый канал показал специальный выпуск новостей, где Пригожина обвинили в фейках, а также зачитали официальные сообщения силовых ведомств.