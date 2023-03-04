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Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Коррупция в «Башавтотрансе»: у водителей вымогали деньги за выгодные условия работы

4 марта 2023, 08:48
Фото: Пресс-служба главы Башкирии
Почти четыре года водители платили начальству за выгодные условия работы.

Пресс-служба следкома по Башкирии сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении троих начальников автоколонн государственного унитарного предприятия «Башавтотранс». Руководителей подозревают по двум частям первой и второй статьи «получения взятки». Обнаружили такую странную деятельность оперативники МВД Башкирии совместно со следователями.

Следствие полагает, что на протяжении почти четырех лет, с 2018 по 2022 год начальство автоколонн собирало с водителей «мзду» от 1 до 5 тысяч рублей за то, чтобы им давали возможность выходить на более выгодный график работы и попадать на прибыльные маршруты. Также в «стоимость» таких незаконных услуг входило общее покровительство и «закрытые глаза» на дисциплинарные нарушения.

— С подозреваемыми проводятся следственные действия, по месту их службы и жительства проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, имеющие значение для расследования, допрашивается руководство и работники, проверяется причастность фигурантов к аналогичным фактам, — добавили в пресс-службе следственного комитета по Башкирии.

Между тем жители Уфы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта в столице Башкирии. Особое раздражение у горожан вызывают длительные интервалы движения автобусов и раннее окончание работы маршрута. Недовольный уфимцы и безопасностью общественного транспорта о чем жалуются в социальных сетях

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#Ирина Деревянчук#Общество
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