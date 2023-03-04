Коррупция в «Башавтотрансе»: у водителей вымогали деньги за выгодные условия работы

Следствие полагает, что на протяжении почти четырех лет, с 2018 по 2022 год начальство автоколонн собирало с водителей «мзду» от 1 до 5 тысяч рублей за то, чтобы им давали возможность выходить на более выгодный график работы и попадать на прибыльные маршруты. Также в «стоимость» таких незаконных услуг входило общее покровительство и «закрытые глаза» на дисциплинарные нарушения.