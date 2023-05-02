Чистый убыток перевозчика «Башавтотранс» вырос в 33 раза

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Убыток ГУП «Башавтотранс» в 2022 году превысил 942 миллиона рублей. Примечательно, что в 2021 году убыток предприятия был существенно ниже — в 33 раза и составлял 27,8 миллиона рублей. Данные об этом следуют из финансовой отчетности перевозчика по итогам минувшего года.
Выручка предприятия по итогам прошлого года выросла на 25% по сравнению с прошлым годом, составив 4 миллиарда рублей. Также выросли чистые активы: в 2022 году их сумма составила 3,7 миллиарда рублей, в 2021 — 2,5 миллиарда. Кредиторская задолженность предприятия за прошлый год сократилась с 420 миллионов рублей до 396,1 миллионов.
Напомним, «Башавтотранс» является крупнейшим перевозчиком в регионе. Ранее УФАС заподозрила региональный Минтранс в создании преимуществ для «Башавтотранса». Так, в декабре 2021 года антимонопольная служба заподозрила министерство в том, что торги на осуществление перевозок по ряду популярных городских маршрутов не проводились, а вместо этого были созданы преимущественные условия для ГУП «Башавтотранс». Ситуацию прокомментировали в министерстве.