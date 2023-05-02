Чистый убыток перевозчика «Башавтотранс» вырос в 33 раза

Напомним, «Башавтотранс» является крупнейшим перевозчиком в регионе. Ранее УФАС заподозрила региональный Минтранс в создании преимуществ для «Башавтотранса». Так, в декабре 2021 года антимонопольная служба заподозрила министерство в том, что торги на осуществление перевозок по ряду популярных городских маршрутов не проводились, а вместо этого были созданы преимущественные условия для ГУП «Башавтотранс». Ситуацию прокомментировали в министерстве.