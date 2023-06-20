«Растерялся и встал на путях»: В Башкирии 7-летнего ребенка сбил грузовой поезд

В Башкирии произошла очередная трагедия на железнодорожных путях. Это не первый случай в июне и к сожалению каждый из них стал фатальным. Так семилетний уфимец отдыхал у бабушки в Чишминском районе и пошел гулять с друзьями, по неподтвержденным данным группа ребят перебегала пути, а мальчик растерялся при приближении поезда и встал на путях. Гудки машиниста не привели ребенка в чувство и от погиб после того как при столкновении его отбросило выступающей частью локомотива.