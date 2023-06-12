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В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за гибели школьницы от удара током

12 июня 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за гибели 13-летней девочки от удара током

Трагедия произошла 11 июня на железнодорожных путях в Давлеканово. От мощного удара током девочка скончалась на месте, сообщает следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки от удара током в Давлеканово. Как сообщает пресс-служба СК РБ, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 11 июня вблизи ЖД путей девочка задела линию электропередач, в результате чего получила удар током и скончалась на месте.

Так, следователи провели осмотр места трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ведется допрос очевидцев, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Трагедия#Смерть#Смерть школьника#Смерть ребенка#Удар током
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