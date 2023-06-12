В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за гибели школьницы от удара током

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки от удара током в Давлеканово. Как сообщает пресс-служба СК РБ, дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».
По версии следствия, 11 июня вблизи ЖД путей девочка задела линию электропередач, в результате чего получила удар током и скончалась на месте.
Так, следователи провели осмотр места трагедии и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ведется допрос очевидцев, обстоятельства произошедшего устанавливаются.