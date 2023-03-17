mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

15-летний подросток, попавший в январе под поезд «Оренбург-Уфа» скончался в больнице

17 марта 2023, 12:03
Фото: 1MI
Инцидент произошел еще в января, почти два месяца врачи боролись за его жизнь.

В конце января в Куюргазинском районе Башкирии подросток попал под колеса скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Оренбурга в Уфу. После инцидента сообщали и предварительную причину происшествия, 15-летний мальчик мог не услышать звук приближающегося поезда из-за громкой музыки в наушниках.

Машинист поезда экстренно затормозил, завидев силуэт на горизонте, и ребенок выжил, хоть и попал в больницу города к Кумертау. Парню тогда диагностировали перелом свода черепа. К сожалению ребенок скончался в больнице еще 6 марта, известно об это стало сегодня, 17 марта. Информацию о кончине подтвердили в министерстве здравоохранения республики.

напомним в Иглинском районе Башкирии в октябре 2022 года на станции Кудеевка произошел опасный инцидент — 18-летний парень пытался перебежать железнодорожные пути, в то время как по ним мчался поезд. Поезд зацепил его за рюкзак и протащил несколько метров, к счастью тогда парень отделался испугом и не получил серьезных травм.

В Башкирии подросток попал под колеса скоростного пассажирского поезда
Узнать подробнее
#Новости Башкирии#Происшествия#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Долг платежом красен: благотворительному фонду придется платить за полеты Хабирова
Сегодня, 10:36
«Жизнь не в приоритете»: Перинатальный центр Башкирии снова попал в скандал
Вчера, 10:41
Прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка в школе № 100 в Уфе
Сегодня, 08:24
Башкирия вошла в число 35 регионов, где мужчины начали получать повестки в военкоматы
Вчера, 07:12
«От него даже вши сбежали»: Как в Уфе спасали бездомного заживо гнившего на остановке
Вчера, 05:56
Уфимцы дадут оценку чиновникам с помощью «Госуслуг»
Вчера, 06:17