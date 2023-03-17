15-летний подросток, попавший в январе под поезд «Оренбург-Уфа» скончался в больнице

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В конце января в Куюргазинском районе Башкирии подросток попал под колеса скоростного пассажирского поезда, следовавшего из Оренбурга в Уфу. После инцидента сообщали и предварительную причину происшествия, 15-летний мальчик мог не услышать звук приближающегося поезда из-за громкой музыки в наушниках.
Машинист поезда экстренно затормозил, завидев силуэт на горизонте, и ребенок выжил, хоть и попал в больницу города к Кумертау. Парню тогда диагностировали перелом свода черепа. К сожалению ребенок скончался в больнице еще 6 марта, известно об это стало сегодня, 17 марта. Информацию о кончине подтвердили в министерстве здравоохранения республики.
напомним в Иглинском районе Башкирии в октябре 2022 года на станции Кудеевка произошел опасный инцидент — 18-летний парень пытался перебежать железнодорожные пути, в то время как по ним мчался поезд. Поезд зацепил его за рюкзак и протащил несколько метров, к счастью тогда парень отделался испугом и не получил серьезных травм.