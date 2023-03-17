15-летний подросток, попавший в январе под поезд «Оренбург-Уфа» скончался в больнице

напомним в Иглинском районе Башкирии в октябре 2022 года на станции Кудеевка произошел опасный инцидент — 18-летний парень пытался перебежать железнодорожные пути, в то время как по ним мчался поезд. Поезд зацепил его за рюкзак и протащил несколько метров, к счастью тогда парень отделался испугом и не получил серьезных травм.